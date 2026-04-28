Juniori Dinama nakon produžetaka izgubili od Reala u polufinalu jakog turnira

Juniorska momčad Dinama nije se uspjela plasirati u finale Premier League International Cupa. Bolji su nakon produžetaka s 2:1 bili njihovi vršnjaci iz Real Castille, juniorske momčadi madridskog Reala.

Juniori plavih pružili su odličan otpor mladićima iz Kraljevskog kluba. Prvo poluvrijeme završilo je bez pogodaka, ponajviše zato jer su obje momčadi propustile iskoristiti velike prilike. Laonardo Perković nije uspio realizirati zicer za Dinamo u 26. minuti nakon ubačaja Patrika Horvata, a na drugoj strani Tai Žnuderl sjajno je zaustavio udarac Iglesiasa.

U drugom poluvremenu igrači Reala preuzeli su kontrolu nad igrom te zasluženo poveli preko Diega Aguada u 72. minuti. Dinamo se vratio u utakmicu u 80. minuti kada je Sven Šunta bio precizan s bijele točke nakon što je Noa Mikić srušen u kaznenom prostoru Reala.

Rezultat se do kraja regularnog vremena nije mijenjao, a španjolska momčad do pobjede je došla u produžecima. Strijelac za pobjedu bio je Iglesias u 94. minuti.