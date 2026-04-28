Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE BILO SREĆE

Juniori Dinama nakon produžetaka izgubili od Reala u polufinalu jakog turnira

Radomlje: Prijateljska utakmica, GNK Dinamo - NK Radomlje
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
28.04.2026.
u 23:35

U drugom poluvremenu igrači Reala preuzeli su kontrolu nad igrom te zasluženo poveli preko Diega Aguada u 72. minuti

Juniorska momčad Dinama nije se uspjela plasirati u finale Premier League International Cupa. Bolji su nakon produžetaka s 2:1 bili njihovi vršnjaci iz Real Castille, juniorske momčadi madridskog Reala. 

Juniori plavih pružili su odličan otpor mladićima iz Kraljevskog kluba. Prvo poluvrijeme završilo je bez pogodaka, ponajviše zato jer su obje momčadi propustile iskoristiti velike prilike. Laonardo Perković nije uspio realizirati zicer za Dinamo u 26. minuti nakon ubačaja Patrika Horvata, a na drugoj strani Tai Žnuderl sjajno je zaustavio udarac Iglesiasa.

U drugom poluvremenu igrači Reala preuzeli su kontrolu nad igrom te zasluženo poveli preko Diega Aguada u 72. minuti. Dinamo se vratio u utakmicu u 80. minuti kada je Sven Šunta bio precizan s bijele točke nakon što je Noa Mikić srušen u kaznenom prostoru Reala. 

Rezultat se do kraja regularnog vremena nije mijenjao, a španjolska momčad do pobjede je došla u produžecima. Strijelac za pobjedu bio je Iglesias u 94. minuti.
Ključne riječi
Real Castilla Premier League International Cup juniori Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!