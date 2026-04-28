Junak povijesne pobjede Nexea upozorio Duvnjaka i društvo: 'Ovo odmah moram reći'

Rukometaši našičkog Nexea ranije danas došli su možda i do najveće pobjede u povijesti svog kluba. U prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige, u Našicama je s 33:30 pao njemački Kiel, klub s 23 naslova prvaka Njemačke i četiri naslova prvaka Europe.

Junak velike pobjede Nexea bio je sjajni Tin Lučin koji je s devet pogodaka i pet asistencija predvodio svoju momčad:

– Odigrali smo bez pritiska rezultata i ispalo je jako dobro. Nošeni podrškom pune dvorane došli smo do lijepe prednosti uoči uzvrata. I odmah ću reći – nismo bez šanse u Kielu. Pogotovo ako odigramo na ovakvoj razini, a mislim da možemo i još bolje. Žao mi je onog promašenog sedmerca, ali me Barbič dostojno zamijenio. Imali smo malu krizu početkom drugog poluvremena kada je njihov napad proradio, a Wolff obranio nekoliko lopti. Ipak, nismo posustali, pokazali smo karakter i na kraju zasluženo pobijedili. Sada nam slijedi derbi sa Zagrebom. S ovakvom igrom i njih možemo iznenaditi – rekao je Lučin.

Krešimir Kozina, kružni napadač Nexea, odigrao je kapetanski.

– Ponosan sam na ovu momčad. Sretan sam i zadovoljan nakon ovako velike pobjede. Igrao sam u Njemačkoj i puno puta protiv Kiela, ali ova pobjeda mi je najslađa. Oni su i dalje favoriti za prolazak na završni turnir. Igra se još 60 minuta na njihovom parketu. Neće biti lako, ali ne predajemo se. Neka sada i dalje sanjamo, do uzvrata. Ali ne smijemo zaboraviti da nas u subotu čeka možda ključna utakmica za naslov prvaka Hrvatske, kada gostujemo u Zagrebu – rekao je Kozina.

Neki treneri godinama čekaju pobjedu nad Kielom, a Saša Barišić Jaman, trener Našičana, dočekao ju je vrlo brzo.

– Velika utakmica, velika pobjeda. U Našicama sam već dvadeset godina, i kao igrač i kao trener, i nikad nisam doživio ovakvu atmosferu. Čeka nas težak uzvrat, napravit ćemo sve da ih iznenadimo. Rekao sam dečkima prije utakmice da Kiel nije nepobjediv i to smo dokazali. Uz ovakvu atmosferu bilo je nemoguće izgubiti. Već danas moramo početi pripremati utakmicu za Zagreb. Dragi Bog nas je nagradio ovom pobjedom, nadam se da ćemo slaviti i u subotu u Kutiji šibica – istaknuo je Jaman.

Veron Načinović odigrao je sjajnu utakmicu za Kiel i postigao četiri pogotka.

– I dalje mislim da ćemo na završni turnir. Znali smo da imamo još 60 minuta u našoj dvorani pa nas ovaj poraz ne zabrinjava. Drago mi je da sam igrao u Hrvatskoj i drago mi je da je bila ovako sjajna atmosfera u Našicama – rekao je Načinović.