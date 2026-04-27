Bogdanović za VL otkrio gdje živi i čime se bavi: Odlazak iz Reala bio je najbolja odluka u karijeri

Među uzvanicima na rođendanskom domjenku Cibone viđen je i Bojan Bogdanović, dugogodišnji NBA igrač koji je zalet hvatao upravo igrajući dvije sezone za vukove. Nakon toga, Bojan je tri sezone proveo u Fenerbahçeu, odakle se otisnuo na NBA parkete na kojima će provesti deset sezona.

– Čast mi je što sam bio dio Cibone i što sam u ovoj prigodi ovdje među svim ovim velikanima i legendama što hrvatske, a što svjetske košarke.

U Realu se jako teško probiti

O tome kakvi su bili njegovi cibonaški dan između 2009. i 2011. godine, kazao je:

– Dobio sam priliku uz sjajne suigrače, a imao sam i super trenere koji su prepoznali moj talent koji me lansirao u Fenerbahçe, a potom u NBA, tako da je Cibona meni puno značila u karijeri.

Je li mu dolazak iz Reala u Cibonu bio najbolji potez u karijeri?

– Apsolutno. To mi je bio pun pogodak, nakon Reala gdje nisam igrao, nisam dobio priliku igrati za prvu momčad. To je bilo vrlo važno, pogoditi sredinu u kojoj ću pokazati što mogu jer ljudi što u Hrvatskoj što u Europi nisu bili upoznati s mojim mogućnostima bez obzira na to što sam bio član Reala. Cibona mi je puno značila i, reći ću još jednom, bio je to pun pogodak.

Iz rodnog Mostara Bojan je otišao premlad da bi na ovim prostorima bio zamijećen.

– Upravo tako. Otišao sam kao veliki talent, ali bez velike pompe, bez društvenih mreža i što ide uz to.

Koliko se teško probiti u Realu koji te dovede kao golobradog?

– Jako je teško. Oni uvijek love trofeje pa igraju stariji i iskusniji igrači. Osim toga, moje prve godine u Realu su pokrenuli tu svoju drugu momčad tako da su se još tražili u smislu kako razvijati igrače. I iz današnje perspektive mogu reći da je vrlo teško izboriti se za svoje mjesto pod suncem u tako velikom klubu.

Velikani o kojima je Bojan govorio činili su zlatni Cibonin naraštaj. Nakon toga uslijedile su godine igranja u Euroligi da bi taj klub spao na vrlo niske grane na kojima je i danas.

– Ja se nadam da će Cibona napraviti taj jedan veliki krug, da će s Victorom Dodigom na čelu napraviti taj zaokret i vratiti se tamo gdje zaslužuje biti, a to su ozbiljna europska natjecanja.

Nažalost, danas 37-godišnji Babo naprasno je završio karijeru zbog ozljeda. Nama je to izgledalo prerano.

– Da sam zdrav, igrao bih sigurno. Ozljede su me od toga udaljile, zapravo i određene projekcije koje su govorile da bih, i kada se oporavim, mogao imati dodatnih problema. Iz ove perspektive to je bila pametna odluka, no moram reći da mi je žao zbog toga i, da nisam imao tu ozljedu stopala, sigurno bih i danas igrao.

Srećom, u svojim 20-im imao je sreće s ozljedama.

– Ja uvijek kažem da je sreća što mi se to dogodilo u mojim 30-im, pri zalasku karijere. Jer da se dogodilo u mojim 20-im, tko zna što bi bilo s mojom karijerom. Tako da je u toj nesreći bilo i neke sreće.

Bojanov pogled prema završnici sezone u NBA ligi je ovakav:

– Mislim kao da će kao i svake godine ozljede diktirati doigravanje.

Kako vam je bilo u NBA ligi?

– Najbolje mi je bilo u Utah Jazzu. Mislim da sam tamo i ja osobno, ali i momčad igrali najbolju košarku zadnjih puno godina. Tako da bih taj dio života i taj period izdvojio kao najbolji.

Živim u Zagrebu, uživam u obitelji

Otkako se oprostio od igranja, Bojan se povukao iz javnosti.

– U Zagrebu sam i pokušavam provoditi što više vremena s obitelji i prijateljima i raditi stvari za koje tijekom karijere nisam imao vremena, onih 20 godina karijere.

A bila je to sjajna karijera kako u Fibinoj tako i u NBA karijeri. Bio je Bojan najbolji strijelac Olimpijskih igara u Riju, ali i član najbolje petorke na Eurobasketu u Sloveniji 2013. godine.

Karijeru je okončao sa 719 odigranih NBA utakmica u kojima je prosječno postizao 15 i pol koševa, pri čemu treba istaknuti da je najbolji prosjek (21,6 koševa po nastupu) imao kao član Detroit Pistonsa u sezoni 2022./2023.

U NBA dijelu priče promijenio je pet klubova. Krenuo je u Brooklynu, nastavio u Washingtonu i Indiani da bi blistao u Utahu da bi svoje posljednje minute igrao za New York Knickse. Nakon što su ga oni razmijenili u Brooklyn za klub s kojim se zatvorila njegova NBA priča, zbog ozljeda, više nije zaigrao ni minute.