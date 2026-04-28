HOO pregledava poslovanje Skijaškog saveza: prvi rezultati mnoge će iznenaditi

Pod predsjedavanjem čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatka Mateše u Zagrebu je održana 28. sjednica Vijeća HOO-a, a točka koja je obilježila sjednicu odnosi se na informaciju o uspostavljenoj Radnoj skupini HOO-a s ciljem provjere cjelovite financijske dokumentacije na relaciji HOO - Hrvatski skijaški savez u razdoblju od početka 2016. do kraja 2025. godine.

Dosad su obrađene dvije trećine dokumenata i pokazalo se da je sav proračunski novac transparentno i namjenski utrošen. Podsjetimo, radi se o 16 milijuna eura ili 23 posto od ukupno 67 milijuna eura, koliko je Hrvatski skijaški savez uprihodio u tom desetogodišnjem razdoblju, objavio je HOO. Po završetku cjelovitog procesa, najavljena je mogućnost održavanja tematske sjednice Vijeća HOO-a.

Među prijedlozima izmjena i dopuna liste olimpijskih kandidata za lgre XXXIV. olimpijade Los Angeles 2028., "najzvučniji" je prelazak atletičara Marina Bloudeka u potencijalne A olimpijske kandidate s 1. travnja ove godine.

Iz razvojnih programa HOO-a među potencijalne B olimpijske kandidate uvršteni su atletičarka Nina Vuković (od 1. travnja) i plivač Vlaho Nenadić (od 1. ožujka). Dvoje plivačkih kandidata dobilo je vremensku korekciju statusa potencijalnih B kandidata - Ana Blažević i Niko Janković po novoj odluci zadržavaju taj status do 30. lipnja, umjesto do 31. kolovoza ove godine.

Na XX. Mediteranskim igrama koje će se od 21. kolovoza do 3. rujna održati u talijanskom Tarantu, hrvatsku sportsku delegaciju činit će oko 130 sportaša iz 18 sportova, a sportaše bi pratilo 70-ak pratećih službenih osoba, što je ukupno oko 200 članova delegacije.

Iz kratke prezentacije o Olimpijskim igrama mladih u senegalskom Dakru od 31. listopada do 13 studenoga, stigla je informacija da će Hrvatska biti zastupljena sa 18 sportašica i sportaša u sedam sportova, a jedina ekipa su rukometašice na pijesku.

Obilje prijedloga stiglo je za uvrštavanje u razvojne programe HOO-a za sportaš(ic)e, ali za mnoge su zatražena dodatna pojašnjenja NSS-ova. Od 1. svibnja u RP I uvrštavaju se Gabrijela Grgić i Karla Kamauli iz ronjenja te Rene Bertos iz tenisa.

Od istog datuma korisnikom RP-a II/1 postaje Karlo Ivanović iz ronjenja, kao i ronilačke kolege mu Dora Bassi, Mirela Kardašević i Filip Strikinac RP-a III. Uz potonje, u RP III od 1. svibnja uvrštava se i Patrik Jelaš iz kickboxinga, dok je atletičarka Veronika Drljačić od 1. travnja prešla iz RP III u predolimpijski program (RP V).

Prihvaćen je zahtjev za HOO-ovo pokroviteljstvo obilježavanja 100-godišnjice Teniskog kluba Franjo Punčec iz Čakovca potkraj svibnja, kao i ovogodišnjeg izdanja Zagreb Opena na Šalati (10. – 16. svibnja).

Pozitivno mišljenje Hrvatskog olimpijskog odbora za prijam u hrvatsko državljanstvo, s priloženim stručnim mišljenjem Hrvatskog gimnastičkog saveza, dobila je ritmička gimnastičarka Anna Pikaliuk, izvorno državljanka Ukrajine.