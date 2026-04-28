Divac otkrio kako je izgledao njegov posljednji susret s Draženom: 'Tu smo prekinuli odnos'

Proslavljeni bivši srpski košarkaš Vlade Divac nedavno je gostovao u podcastu svog bivšeg suigrača iz dresa Los Angeles Lakersa Byrona Scotta. Njih dvojica dotaknuli su se brojnih tema poput zajedničkih godina u Lakersima tijekom kojih su igrali u velikom finalu NBA lige 1991., ali su poraženi od Chicago Bullsa. Divac je govorio i o svojoj karijeri u uredu gdje se i nije previše iskazao kao generalni menadžer, ali i o preminulom velikanu Draženu Petroviću.

Najomiljeniji hrvatski košarkaš svih vremena i Divac bili su suigrači u juniorskim i seniorskim reprezentacijama Jugoslavije, a i nakon što su obojica otišla u NBA održali su dobar odnos, sve do jednog trenutka. Divac je Scottu ispričao kako je izgledao njegov posljednji susret s Petrovićem zbog kojeg je na kraju prekinuto višegodišnje prijateljstvo:

- Sjećam se da smo imali utakmicu u Portlandu. Inače bismo se čuli ako bismo igrali tamo ili ako bi oni dolazili u Los Angeles. Očekivao sam da će doći po mene pa da odemo na ručak prije utakmice, ali nije se pojavio. Nakon toga smo imali šuterski trening u dvorani, prije njihovog. Kad smo završili, očekivao sam da ću ga vidjeti kad izađe na teren. Svi iz ekipe Portlanda su izašli osim njega i pomislio sam da nešto nije u redu. - započeo je Divac pa rekao kako je kraju njihovog odnosa kumovao rat koji je izbio u bivšoj Jugoslaviji:

- Otišao sam do njihove svlačionice i pitao ga: 'Dražene, što se događa?' Odgovorio mi je: 'Problemi su kod kuće, vidjet ćemo što će se dogoditi, pa kad se sve smiri, obnovit ćemo odnos'. Odgovorio sam mu: 'Dražene, ja ne mogu imati prijatelje na određeno vrijeme'. Tu smo prekinuli.

Nakon toga, nije osobni razgovarao s njim prije draženova tragične smrti u automobilskoj nesreći 1993.

- Tragedija se dogodila nekoliko godina kasnije. Bilo mi je jako teško. Nisam više dobio priliku razgovarati s njim, ali jesam s njegovom majkom, bratom i obitelji, i u tome nalazim mir. Ne krivim nikoga. Možda sam ja učinio nešto loše, a da toga nisam ni svjestan. Teško mi je - zaključio je tu temu Divac.

On i Scott dotaknuli su se i Kobeja Bryanta za kojeg su Lakersi na draftu 1996. razmijenili upravo Divca. Nekadašnji srpski centar priznao je kako je tada bio povrijeđen, ali kako su Lakersi povukli pravi potez i kako bi "on sam razmijenio cijelu momčad za Kobeja".