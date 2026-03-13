Naši Portali
ISTINA O ODNOSU

Slovenci iskopali što je Dončićev otac pričao o Anamariji: Ove riječi sve su ostavile bez teksta

Stjepan Meleš
13.03.2026.
u 13:01

Luka i Anamaria oduvijek su vrlo malo govorili o svojoj vezi, a tako je ostalo i nakon prekida. Zato je nešto rječitiji bio otac Luke Dončića

Ovih dana kao grom iz vedra neba odjeknula je vijest da su se NBA košarkaš Luka Dončić i Anamaria Goltes razišli, odnosno da su prekinuli zaruke. Mnoge je ta informacija iznenadila, ali prvi nagovještaji pojavili su se još ranije, kada je Luka otišao na odmor sam s ocem, dok je Anamaria u to vrijeme bila sama s kćerima u Sloveniji.

Sada je jasno da među njima već neko vrijeme postoje problemi, a javnost dobiva i informacije da je nakon dolaska drugog djeteta bila uključena i policija, ali da nisu pronađeni nikakvi znakovi kaznenih djela. Luka i Anamaria oduvijek su vrlo malo govorili o svojoj vezi, a tako je ostalo i nakon prekida. Zato je nešto rječitiji bio otac Luke Dončića.

Luka i Anamaria rijetko su pričali o svojoj vezi, no prije nekog vremena malo otvoreniji je bio Lukin otac Saša Dončić, koji je rekao kako on vidi njihovu vezu i kako su se zapravo slagali.

- Ako ste s nekim dugo, znači da veza funkcionira. Više je nego očito da imaju dobru podršku. Važno je da se osjećaju dobro kada su zajedno. Ako ima problema i nije idealno, to se odražava i na terenu. Rezultati jasno pokazuju kakvu podršku Anamarija ima“, rekao je tada Saša Dončić - prenio je slovenski Metropolitan.

nba košarka Anamaria Goltes Luka Dončić

Avatar messerschmidt
messerschmidt
13:04 13.03.2026.

Pa jučer je zabio pedesetak koševa. Valjda ga to ne muči. Ili muljaju zbog kompliciranih kalifornijskih daća.

