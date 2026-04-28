'BROJNI ZLOČINI'

Hrvatski političar od Fife traži zabranu BiH zastave s ljiljanima na Svjetskom prvenstvu

Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
28.04.2026.
u 09:53

Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke u BiH poslao je dopis Fifi pred Svjetsko prvenstvo u nogometu u kojem traži da se zabrane zastave s ljiljanima na tom natjecanju. Pod tom zastavom igrat će Bosna i Hercegovina, a Karamatić ističe da su se pod njom dogodili brojni zločini.

"Široko rasprostranjena uporaba zastava i obilježja s tzv. „ljiljanskim grbom“ — koji je povijesno povezan s Armijom Bosne i Hercegovine (sukob 1992.–1995.) — predstavlja jasan primjer politički i povijesno opterećene simbolike koja se promovira unutar stadiona.

Ovaj simbol nije službeni državni simbol Bosne i Hercegovine. Njegova uporaba u međunarodnom nogometnom kontekstu široko se percipira kao predstavljanje samo jedne etničke skupine, čime se stvara isključujuće i potencijalno diskriminatorno okruženje", navodi Karamatić i dodaje:

"Bosna i Hercegovina je ustavno sastavljena od tri konstitutivna naroda — Hrvata, Srba i Bošnjaka. Kontinuirano promoviranje simbola povezanih s jednom ratnom stranom u osnovi je u suprotnosti s načelima neutralnosti, inkluzivnosti i jednake zastupljenosti koje FIFA nastoji provoditi."
Avatar horuk
horuk
10:02 28.04.2026.

Bravo! Samo, ako su muslimani činili zločine onda jer su to morali. Svi ostali to nisu morali i mogli su se fino predati muslimanima. Muslimani su inače protiv zločina, svi sami arhitekti i nuklearfizičari išire oacifizam i poštovanje na svijetu. Posebno naspram kršćanima koji im ne pomažu dovoljno ali i prema ženama koje nose kratke suknje i nemaju maramu na glavi.

Avatar southman
southman
10:36 28.04.2026.

Tako treba. Dosta je bilo uzmicanja " na ljutu ranu ljutu travu " !

AN
Antonio1952
10:45 28.04.2026.

Zasto nekima smeta prvo bijelo polje i ZDS?

