Hrvatski političar od Fife traži zabranu BiH zastave s ljiljanima na Svjetskom prvenstvu

Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke u BiH poslao je dopis Fifi pred Svjetsko prvenstvo u nogometu u kojem traži da se zabrane zastave s ljiljanima na tom natjecanju. Pod tom zastavom igrat će Bosna i Hercegovina, a Karamatić ističe da su se pod njom dogodili brojni zločini.

"Široko rasprostranjena uporaba zastava i obilježja s tzv. „ljiljanskim grbom“ — koji je povijesno povezan s Armijom Bosne i Hercegovine (sukob 1992.–1995.) — predstavlja jasan primjer politički i povijesno opterećene simbolike koja se promovira unutar stadiona.

Ovaj simbol nije službeni državni simbol Bosne i Hercegovine. Njegova uporaba u međunarodnom nogometnom kontekstu široko se percipira kao predstavljanje samo jedne etničke skupine, čime se stvara isključujuće i potencijalno diskriminatorno okruženje", navodi Karamatić i dodaje:

"Bosna i Hercegovina je ustavno sastavljena od tri konstitutivna naroda — Hrvata, Srba i Bošnjaka. Kontinuirano promoviranje simbola povezanih s jednom ratnom stranom u osnovi je u suprotnosti s načelima neutralnosti, inkluzivnosti i jednake zastupljenosti koje FIFA nastoji provoditi."