Pogledajte što je napravio Luka Dončić nakon što je potvrdio raskid zaruka i borbu za skrbništvo

Slovenski košarkaš Luka Dončić odigrao je fantastičnu partiju protiv Chicago Bullsa, a njegovi Los Angeles Lakersi uvjerljivo su slavili 142:130. Jedna od najvećih superzvijezda NBA lige ubacila je čak 51 koš, što mu je rekord u dresu Lakersa, dodao je 10 skokova i devet asistencija. Dončićev show možete pogledati OVDJE.

Dončić je do učinka karijere u dresu Lakersa stigao u Crypto.com Areni pred publikom koja mu je skadirala povicima 'MVP'. Iz igre je izašao 1:41 prije kraja uz gromoglasni pljesak gledatelja. Bila je to njegova 13. utakmica s najmanje 40 poena u 82 nastupa za slavnu franšizu.

Najbolji strijelac NBA lige (32.5 koševa) prosječno zabija 40.2 poena u zadnje četiri utakmice. Dončić je imao priliku za 50 poena i protiv Minnesota Timberwolvesa u listopadu, ali je promašio slobodno bacanje pa se morao zadovoljiti s 49 koševa. Inače, Dončićev rekord karijere iznosi 73 poena. Toliko poena je ubacio još u siječnju 2024. za Dallas Maverickse u pobjedi protiv Atlanta Hawksa.