LUCA ZIDANE

Zidaneov sin se teško ozlijedio: Upitan je nastup na Svjetskom prvenstvu

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Round of 16 - Algeria v Democratic Republic of Congo
SIPHIWE SIBEKO/REUTERS
VL
Autor
Hina
28.04.2026.
u 23:53

"Liječnički testovi su pokazali da je Zidane, osim potresa mozga zadobio i prijelom čeljusti i brade," objavila je Granada

Vratar španjolske Granade Luca Zidane zadobio je frakturu čeljusti u susretu LaLige 2 protiv Almerije, što dovodi u pitanje njegovo sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu s reprezentacijom Alžira.

Sin francuske legende Zinedinea Zidanea napustio je teren u završnici utakmice nakon što se ozlijedio u sudaru s protivničkim igračem. Zidane je zaradio potres mozga, ali i prijelom čeljusti i brade.

"Liječnički testovi su pokazali da je Zidane, osim potresa mozga zadobio i prijelom čeljusti i brade," objavila je Granada. Lokalni mediji navode kako bi 27-godišnji vratar mogao propustiti World Cup.

Luca Zidane je rođen u Marseilleu, međutim prihvatio je pozici iz Alžira premda je igrao za Francusku na juniorskoj razini.

Zanimljivo, Zidane je treći alžirski vratar koji je trenutačno izvan stroja. Ozlijeđen je i vratar Caena Anthony Mandrea, te vratar Stade Nyonnais Melvin Mastil.

Alžir će na SP-u igrati u skupini s braniteljem naslova Argentinom, te Austrijom i Jordanom.
