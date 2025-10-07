VIDEO Modrić uhvaćen kako naručuje odrezak od 300 eura, poslije toga je ponavljao samo jednu riječ

Svjetski poznati kuhar Nusret Gökçe, poznatiji kao Salt Bae, stekao je međunarodnu slavu prije dvije godine kada se pojavio na terenu tijekom dodjele medalja i pehara nakon finala Svjetskog prvenstva u Kataru. Danas je njegov restoran nezaobilazna destinacija za posjetitelje Dubaija, posebice one s dubljim džepom.

Među njima je i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji je krajem prošle godine uživao u odmoru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zajedno s obitelj. Modrić je posjetio poznati Nusretov restoran, a njihova snimka ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama.

Modrić je naručio poznati odrezak, specijalitet kuće, koji mu je osobno poslužio Nusret. Tijekom posluživanja, turski kuhar je u svom prepoznatljivom stilu potaknuo Modrića da zajedno nekoliko puta izjave: "Top, top, top", promovirajući tako jelo kao vrhunsko. Cijena odreska koji je Modrić naručio kreće se između 250 i 300 eura, ovisno o težini, uz dodatne troškove za pića i ostale usluge. Naravno, pretpostavlja se da je Modrić ostavio i pozamašnu napojnicu.

Luka Modrić nije jedini nogometaš koji je posjetio Nusreta u prosincu 2024. godine. Njemačke zvijezde Antonio Rudiger i Jerome Boateng također su večerali u njegovom restoranu, ponavljajući isti "top" ritual. Ranije je restoran posjetila i mlada superzvijezda Barcelone, Lamine Yamal.