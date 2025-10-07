Naši Portali
U DUBAIJU

VIDEO Modrić uhvaćen kako naručuje odrezak od 300 eura, poslije toga je ponavljao samo jednu riječ

VL
Autor
Vecernji.hr
07.10.2025.
u 17:41

Hrvatski kapetan Luka Modrić je posjetio Nusretov restoran, a njihova snimka ubrzo je postala viralna.

Svjetski poznati kuhar Nusret Gökçe, poznatiji kao Salt Bae, stekao je međunarodnu slavu prije dvije godine kada se pojavio na terenu tijekom dodjele medalja i pehara nakon finala Svjetskog prvenstva u Kataru. Danas je njegov restoran nezaobilazna destinacija za posjetitelje Dubaija, posebice one s dubljim džepom.

Među njima je i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji je krajem prošle godine uživao u odmoru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zajedno s obitelj. Modrić je posjetio poznati Nusretov restoran, a njihova snimka ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama.

Modrić je naručio poznati odrezak, specijalitet kuće, koji mu je osobno poslužio Nusret. Tijekom posluživanja, turski kuhar je u svom prepoznatljivom stilu potaknuo Modrića da zajedno nekoliko puta izjave: "Top, top, top", promovirajući tako jelo kao vrhunsko. Cijena odreska koji je Modrić naručio kreće se između 250 i 300 eura, ovisno o težini, uz dodatne troškove za pića i ostale usluge. Naravno, pretpostavlja se da je Modrić ostavio i pozamašnu napojnicu.

Luka Modrić nije jedini nogometaš koji je posjetio Nusreta u prosincu 2024. godine. Njemačke zvijezde Antonio Rudiger i Jerome Boateng također su večerali u njegovom restoranu, ponavljajući isti "top" ritual. Ranije je restoran posjetila i mlada superzvijezda Barcelone, Lamine Yamal.

AN
Antonio1952
17:46 07.10.2025.

Nema nista novije?

