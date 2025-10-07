Vatreni su obožavali Halida Bešlića, zadnjem je pjevao Modriću: Njihov razgovor dugo se prepričava

Smrt velike regionalne glazbene zvijezde Halida Bašlića potaknula je brojne izjave sućuti, poštovanja i zahvalnosti slavnom pjevaču koji je od posljedica teške bolesti umro u utorak popodne u sarajevskom Kliničkom centru gdje je bio na liječenju. Mediji u BiH su kao nikad prije ujedinjeni u načinu na koji su izvijestili o Bešlićevoj smrti, iskazujući duboko poštovanje tome glazbeniku.

Posebice ističu Bešlićevu skromnost koja ga je pratila kao zaštitni znak i u trenucima najveće slave.

- Mogu i ja voziti bijesna kola, snimati milijunske spotove, ali zašto bih to radio dok moj komšija nema za hljeb? Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos, nahraniti danas 100 gladnih usta ili u dječjem domu donirati novac. Volio bih da me pamte kada odem, kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača - podsjećaju na njegovu raniju izjavu.

Hrvatski nogometaši obožavali su Halida. Jednom prilikom Halid je progovorio za InMagazin na Novoj TV o detaljima s Modrićevog vjenčanja.

- Zadnji je bio Luka Modrić, a on je mene angažirao dvije godine prije svadbe. Rekao sam mu: 'Luka, 'ko živ 'ko mrtav dotad!' A kaže on: 'Samo ti zapiši taj termin!' Nisu na stolu plesali, a i da jesu, što ima veze, vjenčanje je - ispričao je legendarni BiH pjevač.