KAOS U LIGUE 1

VIDEO Prekinuta utakmica u Francuskoj: Vahida Halilhodžića zaštitari razdvajali od bijesnih navijača

Sarajevo: Premijera filma o Vahidu Halilhodžiću "Moja istina-Vaha"
Damir Hajdarbasic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.05.2026.
u 22:49

Utakmica posljednjeg, 34. kola francuskog nogometnog prvenstva između Nantesa i Toulousea prekinuta je u 22. minuti nakon upada Nantesovih navijača na teren.

Nantes je već prije ove utakmice ostao bez mogućnosti za ostanak u Ligue 1, a dvoboj je rezultatski beznačajan i za Toulouse koji se nalazi na 10. mjestu.

Nakon ulaska navijača na teren, glavna sutkinja dvoboja Stephanie Frappart je igrače obje momčadi poslala u svlačionice, ali je naišla na otpor kod domaćeg trenera Vahida Halilhodžića, koji je ostao uz rub terena i ušao u verbalni sukob s navijačima koji su mu se primicali pa su se umiješali zaštitari koji su bivšeg trenera Dinama odvukli s terena.

Nakon nekoliko minuta Nantesovi navijači su se vratili na svoja mjesta, a prema toj tribini su poslane i postrojbe specijalne policije.

Prema izvješću komentatora službenog nositelja prava na prijenos ove utakmice, Francuska profesionalna nogometna liga je formirala kriznu skupinu s organima vlasti kako bi donijeli odluku što će biti s ovom utakmicom, odnosno hoće li biti nastavljena. 

