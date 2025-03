VIDEO Potez zvijezde Formule 1 poznatog je voditelja ostavio u šoku: 'Je li to j***no normalno?!'

Biti pilot Formule 1 jedan je od fizički i mentalno najiscrpljujućih poslova u svijetu profesionalnog sporta, ali i kao samostalno zanimanje. Ekstremna G-sila i nemilosrdan raspored utrka zahtijevaju vrhunsku fizičku spremu, a to, kako otkriva Daily Mail, podrazumijeva i ogroman unos hrane kako bi se podržali intenzivni treninzi i napori za volanom. Tijekom prolaska kroz zavoje pri velikim brzinama, tijelo vozača Formule 1 trpi G-sile koje dosežu i do 6-6.5G. Izdržati takvo opterećenje tijekom jednog zavoja je teško, a kamoli tijekom cijele Grand Prix utrke, i tako iz vikenda u vikend kroz iscrpljujuću osmomjesečnu sezonu. Zbog toga, vozači moraju biti u besprijekornoj fizičkoj kondiciji kako bi mogli konstantno pružati vrhunske performanse. To neizbježno znači da moraju konzumirati značajne količine hrane kao gorivo za svoje zahtjevne rasporede treninga i sate provedene na stazi.

Koliko točno hrane vozači unose? Jedan zanimljiv primjer pružio je vozač McLarena Lando Norris, u starijem videu koji je ponovno postao popularan. Isječak potječe s Twitch streama Maxa Fewtrella, bivšeg vozača nižih kategorija poput Formule 4 i F3, koji se kasnije prebacio na gaming. U videu, Norris uživa u hrani za van, konkretno – proljetnim rolicama. Kada ga je Fewtrell upitao koliko ih je pojeo, Norris je ležerno odgovorio "tri". Međutim, Fewtrell je zatim prebrojao ostatak narudžbe i ustanovio da je Norris ukupno naručio čak 17 proljetnih rolica!

Fewtrellova reakcija bila je mješavina šoka i nevjerice: "Naručio si 17 proljetnih rolica? Je li to j**eno normalno?" Norris je na to samo potvrdno kimnuo glavom i jednostavno priznao: "Volim proljetne rolice". Iako Norrisov primjer pokazuje povremenu sklonost "comfort foodu", svakodnevna prehrana vozača obično je znatno strukturiranija. U članku objavljenom u travnju 2024., McLarenov rival, tim Red Bull Racing, otkrio je kako izgleda tipičan dnevni jelovnik F1 vozača.

Prema njihovoj objavi, dan često započinje doručkom koji se sastoji od zobene kaše s bobičastim voćem, bananom, orašastim plodovima i medom. Za ručak, vozači obično počinju sa zdravom salatom, nakon čega slijede pileća prsa s povrćem i umakom po izboru, te voće kao desert. Posljednji obrok dana, večera, često uključuje juhu od rajčice, a zatim ribu sa žara, batat i salatu, uz jogurt za desert.

Zanimanje za hranu kod nekih vozača nadilazi samo potrebu za energijom. Yuki Tsunoda, vozač tima RB, ranije je za ESPN otkrio svoje planove da jednog dana otvori vlastiti restoran. Njegova vizija je fusion restoran koji bi kombinirao japansku kuhinju s okusima koje je upoznao putujući svijetom zbog utrka Formule 1. Tsunoda je također izrazio posebnu naklonost prema Italiji, rekavši: "Sviđa mi se njihova strast prema hrani. Volim njihova predjela, i naravno, tjesteninu i pizzu s nečim na njoj."

Iako prehrana vozača Formule 1 zahtijeva strogu disciplinu i pažljivo planiranje kako bi podržala nevjerojatne fizičke napore, primjeri poput Norrisove ljubavi prema proljetnim rolicama ili Tsunodinih gastronomskih snova pokazuju da su i oni, unatoč svemu, samo ljudi sa svojim malim zadovoljstvima.

