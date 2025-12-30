Sjećate li ga se? Zagrebački student opet je na vrhu Europe, piše nevjerojatnu priču

U godini u kojoj se nad Euroligom nadvila sjena ambicije NBA lige da u Europi, i to već od 2027. godine, pokrene svoju ligu, u najjačem klupskom natjecanju na Starom kontinentu događa se nešto neobično. Naime, dvije vodeće momčadi ovog časa su zapravo dva nova kluba u tom društvu. Vodeći je Hapoel Tel Aviv (prošlosezonski pobjednik Eurokupa) sa skorom 13-5, a prati ga Valencia (12-6), a to su klubovi koji prošle sezone nisu igrali Euroligu. Tek nakon njih slijede bivši prvaci Panathinaikos (12-6) i Barcelona (12-6) te aktualni prvak Fenerbahçe (11-6).

U slučaju Hapoela dijelom je to bilo i predvidivo jer posrijedi su bila vrlo velika ulaganja u momčad koja je stvorena preko noći. Valencia je pak puno zanimljiviji slučaj jer ovaj španjolski prvoligaš nije kupovao etablirana euroligaška imena. Ono što su u ovom klubu činili, piše BasketNews, jest to da su ciljali na igrače koji su napredovali izvan ekosustava Eurolige te tako gradili temelje momčadi koja je trenutačno treća u najjačem nacionalnom (španjolskom) prvenstvu. Ono što Hapoel i Valencia predstavljaju ove sezone, a to je da ruše mit o nedodirljivosti euroligaških velikana, lani je činio Paris, koji je u svojoj prvoj sezoni izborio čak i doigravanje. To je još jedan dokaz, kao što kaže ugledni BasketNews, da Euroliga nije ekskluzivan univerzum u kojem samo "izabrani" klubovi mogu biti uspješni.

Ovdje valja svakako spomenuti da je trener Hapoela zagrebački đak Dimitris Itoudis, danas 55-godišnji grčki trener, koji se školovao na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu. Inače, svoju trenersku praksu, i to za vrijeme agresije na Hrvatsku, Dimitris je obavljao najprije kao trener juniora KK Zagreb a potom je, od 1992. do 1995., bio pomoćnik trenera prve momčadi, legendarnog Boška Božića Pepsija.

Vrativši se u Grčku, Itoudis je počeo raditi kao pomoćnik pa glavni trener u PAOK-u, potom je bio pomoćnik u Panioniosu pa prvi trener u Phiipposu iz Soluna. Nakon kraće epizode u klubu MENT, Dimitris postaje pomoćni Željku Obradoviću uz kojeg će provesti 13 godina nakon čega je vodio turski Banvit, potom osam godina moskovski CSKA, pa grčku reprezentaciju i Fenerbahče da bi od 2024. bio trener telavivskog Hapoela. U svojoj drugoj sezoni za kormilom ruskog armijskog kluba, Itoudis je postao prvi grčki trener koji je osvojio Euroligu sa stranim klubom. A prvakom Europe s "crvenoarmejcima" postat će i 2019. godine.