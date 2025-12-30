Zdravko Mamić tvrdi da mu je Modrić odbio pomoći: 'Oko Luke je banda, nisu mu dozvolili'

Zdravko Mamić, nekadašnji čelnik Dinama, a danas bjegunac od hrvatskog pravosuđa, gostujući u podcastu Zaja Mind osvrnuo se na odnos s Lukom Modrićem. Tvrdi da mu je hrvatski kapetan mogao pomoći kod suđenja u Hrvatskoj, ali da to nije učinio.

"On je mogao sve, ali Luka nije taj tip. On živi da bi igrao nogomet. A banda oko njega mu nije dozvolila ili sugerirala da bude proaktivniji. A naravno da je mogao i trebao", rekao je Mamić i dodao:

"Taj ugovor koji sam mu dao sam raskinuo jednokratno. Taj ugovor sam ja tražio Luke Modrića preko posrednika jer nikad nisam bio u direktnoj vezi s njim. Tražio sam da mi ga da, da ga sudu pokažem i cijeloj javnosti jer bi me to eskulpiralo. To bi potvrdilo njegovo svjedočenje više nego išta."

Mamić je zatim dodao:

"I nikad mi nije htio dati taj ugovor. Pretpostavljam da su se bojali da bi se u tom ugovoru vidjelo koja sam ja imao prava i čega sam se odrekao, odnosno da ne bih retroaktivno negirao taj ugovor. Ne vidim ni jedan drugi razlog jer mi je mogao silno pomoći budući da ga samo on ima."