TRAŽIO JE UGOVOR

Zdravko Mamić tvrdi da mu je Modrić odbio pomoći: 'Oko Luke je banda, nisu mu dozvolili'

VL
Autor
Vecernji.hr
30.12.2025.
u 10:02

"On je mogao sve, ali Luka nije taj tip. On živi da bi igrao nogomet. A banda oko njega mu nije dozvolila ili sugerirala da bude proaktivniji. A naravno da je mogao i trebao", rekao je Mamić

Zdravko Mamić, nekadašnji čelnik Dinama, a danas bjegunac od hrvatskog pravosuđa, gostujući u podcastu Zaja Mind osvrnuo se na odnos s Lukom Modrićem. Tvrdi da mu je hrvatski kapetan mogao pomoći kod suđenja u Hrvatskoj, ali da to nije učinio.

"On je mogao sve, ali Luka nije taj tip. On živi da bi igrao nogomet. A banda oko njega mu nije dozvolila ili sugerirala da bude proaktivniji. A naravno da je mogao i trebao", rekao je Mamić i dodao:

"Taj ugovor koji sam mu dao sam raskinuo jednokratno. Taj ugovor sam ja tražio Luke Modrića preko posrednika jer nikad nisam bio u direktnoj vezi s njim. Tražio sam da mi ga da, da ga sudu pokažem i cijeloj javnosti jer bi me to eskulpiralo. To bi potvrdilo njegovo svjedočenje više nego išta."

Mamić je zatim dodao:

"I nikad mi nije htio dati taj ugovor. Pretpostavljam da su se bojali da bi se u tom ugovoru vidjelo koja sam ja imao prava i čega sam se odrekao, odnosno da ne bih retroaktivno negirao taj ugovor. Ne vidim ni jedan drugi razlog jer mi je mogao silno pomoći budući da ga samo on ima."

Ključne riječi
Luka Modrić Zdravko Mamić

Komentara 1

Pogledaj Sve
PC
ponavljam_clanke
10:39 30.12.2025.

Ja ovom kriminalcu u bijegu vjerujem.

