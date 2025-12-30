Naši Portali
UHIĆENJE U BEOGRADU

Uhićen srpski odvjetnik jer je na X-u napisao da ima dokaze o Vučiću i 'Sarajevo safariju'

Stojkoviću je određen pritvor do 48 sati, tijekom kojeg će biti ispitan

Beogradski odvjetnik Čedomir Stojković uhićen je jučer, prema priopćenju Višeg javnog tužiteljstva, zbog 17 objava na društvenim mrežama, od kojih se jedna odnosi na slučaj "Sarajevo safari", piše Klix.ba. Tužiteljstvo navodi da postoje osnovane sumnje kako je Stojković od travnja 2022. do prosinca 2025. godine putem društvenih mreža objavljivao vlastite ili tuđe izjave, komentare i autorske tekstove s ciljem ugrožavanja državnih tijela Republike Srbije.

Tereti ga se za ukupno 17 takvih objava. Jedna od spornih objava, datirana 18. prosinca 2025., bavi se temom "Sarajevo safarija". U njoj je Stojković ustvrdio da je četnički vojvoda Slavko Aleksić stradao "djelovanjem tajne službe Srbije", aludirajući na Sigurnosno-informativnu agenciju (BIA).

"Ova smrt izravno je povezana s rastućim činjenicama oko organizacije 'Sarajevskog snajperskog safarija' i logistike te organizacije", napisao je Stojković. Kao jedan od ključnih dokaza, Stojković navodi snimku Aleksandra Vučića iz 1993. godine na kojoj nosi predmet koji nedvojbeno podsjeća na snajpersku pušku. Stojkoviću je određen pritvor do 48 sati, tijekom kojeg će biti ispitan, kako je priopćilo Više javno tužiteljstvo.
Avatar mladen111
mladen111
07:50 30.12.2025.

Mora se priznati da u Beogradu ipak bolje prođeš nego u Moskvi gdje slučajno padneš s balkona ili se ubiješ na kori od banane.

BL
Bloomberg
07:54 30.12.2025.

Strahote!! Kad sve čitamo ovakve stvari o sarajevskim safarijima na žive ljude, pogotovo djecu, trudnice, pa Esptaina tamo u Americi, čovjek se zapita koliko je svijet uopće normalan? Ako je safari bio organiziran od Srba pa to je užas! Zgadi ti se život sa takvima i kraj takvih živjeti. Očito su to poremečeni geni, ne samo pojedinci.

RA
rapid
08:06 30.12.2025.

ide srbija pravcem rusije....oporba, čuvajte se!

