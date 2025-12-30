Uhićen srpski odvjetnik jer je na X-u napisao da ima dokaze o Vučiću i 'Sarajevo safariju'

Beogradski odvjetnik Čedomir Stojković uhićen je jučer, prema priopćenju Višeg javnog tužiteljstva, zbog 17 objava na društvenim mrežama, od kojih se jedna odnosi na slučaj "Sarajevo safari", piše Klix.ba. Tužiteljstvo navodi da postoje osnovane sumnje kako je Stojković od travnja 2022. do prosinca 2025. godine putem društvenih mreža objavljivao vlastite ili tuđe izjave, komentare i autorske tekstove s ciljem ugrožavanja državnih tijela Republike Srbije.

Tereti ga se za ukupno 17 takvih objava. Jedna od spornih objava, datirana 18. prosinca 2025., bavi se temom "Sarajevo safarija". U njoj je Stojković ustvrdio da je četnički vojvoda Slavko Aleksić stradao "djelovanjem tajne službe Srbije", aludirajući na Sigurnosno-informativnu agenciju (BIA).

Snažno verujem da je smrt Slavka Aleksića, člana Srpske radikalne stranke sa titolom "vojvode", stranke čiji je generalni sekretar bio Aleksandar Vučić koji je pre nego što je to postao bio dobrovoljac u njegovoj jedinici;

- nastupila delovanjem tajne službe Srbije.



Ova smrt u… — Advokat Čedomir STOJKOVIĆ (@FIGHT_4_RIGHT_S) December 18, 2025

"Ova smrt izravno je povezana s rastućim činjenicama oko organizacije 'Sarajevskog snajperskog safarija' i logistike te organizacije", napisao je Stojković. Kao jedan od ključnih dokaza, Stojković navodi snimku Aleksandra Vučića iz 1993. godine na kojoj nosi predmet koji nedvojbeno podsjeća na snajpersku pušku. Stojkoviću je određen pritvor do 48 sati, tijekom kojeg će biti ispitan, kako je priopćilo Više javno tužiteljstvo.