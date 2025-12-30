Naši Portali
TRENER DENVERA:

Nikola Jokić odmah je znao da nešto nije u redu, nepodnošljivo je kad se ozlijedi netko tako poseban

"Odmah je znao da nešto nije u redu. To je dio NBA lige. Nepodnošljivo je kad se netko ozlijedi, osobito kad je taj netko poseban kao što je on", izjavio je glavni trener Denvera David Adelman.

Srpski centar Nikola Jokić morao je zbog ozljede napustiti teren na kraju prvog poluvremena utakmice između Denver Nuggetsa i Miami Heata, u kojoj je Miami kao domaćin pobijedio s uvjerljivih 147-123.

U posljednjoj akciji u prvom poluvremenu Jokićev suigrač Spencer Jones je, pokušavajući zaustaviti gostujućeg igrača Jaimea Jaqueza, nagazio na lijevu nogu srpskog centra što je uzrokovalo neprirodan pokret. Jokić se odmah srušio na parket i s bolnim izrazom na licu se uhvatio za lijevo koljeno.

Srpski centar je šepajući napustio parket i više nije ulazio u igru.

Još nije poznato koliko je teška ozljeda ponajboljeg svjetskog košarkaša, koji će u utorak biti podvrgnut pregledu magnetskom rezonancom.

Do trenutka kad je ozlijeđen, Jokić je za 19 minuta ubacio 21 koš i imao osam asistencija te pet skokova, a rezultat na poluvremenu je bio 63-63. U drugom poluvremenu je Miami je ubacio 84 poena, a primio 60.
