Njemačka: Evo u kojoj industriji nedostaje 120.000 radnika, a prosječna plaća je preko 3.000 eura

Njemačka logistička industrija suočava se s ozbiljnim problemom, a to je kronični nedostatak vozača kamiona, koji bi u bliskoj budućnosti mogao dovesti do problema u opskrbi i sve češćih praznih polica u trgovinama. Prema podacima industrijskih udruženja, trenutno u Njemačkoj nedostaje oko 120.000 profesionalnih vozača. Kako je za Reuters izjavio Dirk Engelhardt, glasnogovornik upravnog odbora Njemačkog udruženja za cestovni prijevoz, logistiku i odlaganje otpada (BGL), svake godine između 30.000 i 35.000 vozača odlazi u mirovinu, dok ih u struku ulazi tek 15.000 do 20.000. Taj nesrazmjer dodatno produbljuje već postojeći manjak radne snage, piše Fenix magazin.

Posljedice su već vidljive na terenu. Sve veći broj prijevozničkih tvrtki prisiljen je povlačiti kamione s cesta i otkazivati ugovorene poslove jer nemaju dovoljno vozača. Neki logistički pružatelji usluga uopće se više ne prijavljuju na natječaje, budući da prihodi od prijevoza, uz rast troškova rada, više ne pokrivaju osnovne izdatke. 'Prazne police koje prečesto vidimo nisu samo zato što se lanac supermarketa trenutno prepire s proizvođačem hrane oko cijena', upozorava Engelhardt. Čak 80 posto robe u Njemačkoj prevozi se cestovnim prometom, što dodatno naglašava važnost vozača kamiona za funkcioniranje gospodarstva. 'Vidjeli smo što se događa kada se uska grla u opskrbi rašire tijekom pandemije - pomislite na toaletni papir', kaže glasnogovornik.

Prema Atlasu plaća Savezne agencije za zapošljavanje, medijan bruto plaće vozača kamiona iznosi 3.048 eura mjesečno. To je znatno manje od medijana bruto plaće svih zaposlenih u Njemačkoj, koji iznosi 4.346 eura. Unatoč razvoju autonomne vožnje i umjetne inteligencije, iz logističkog sektora poručuju da se ne očekuje brzo rješenje kroz tehnologiju. Vozači kamiona i dalje imaju ključnu ulogu - ne samo u upravljanju vozilom, već i u osiguranju, nadzoru i zakonitoj predaji tereta. 'Oni su odgovorni za zakonski usklađenu predaju tereta primatelju, kao i za prijevoz i osiguranje tereta, čak i u doglednoj budućnosti, samo će ljudsko biće moći intervenirati u nepredviđenim događajima', zaključuje Engelhardt, dodajući da će vozači još dugo ostati nezamjenjivi dio logističkog lanca.