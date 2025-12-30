Bio je velika nada Dinama, Mamić je govorio je da bolji od Modrića, a sada ne može igrati ni na Malti

Ante Ćorić (28) više nije član Hamrun Spartansa. Aktualni prvak Malte objavio je putem svojih službenih kanala kako je s hrvatskim veznjakom sporazumno raskinuo ugovor, čime je završena suradnja koja je trajala pet mjeseci.

"Hamrun Spartans i Ante Ćorić zajedničkim su dogovorom odlučili prekinuti suradnju. Klub se zahvaljuje Anti na profesionalnom pristupu, predanosti i doprinosu tijekom boravka u Hamrun Spartansu te mu želi puno uspjeha u nastavku karijere", stoji u priopćenju kluba.

Ćorić je svoje prve ozbiljne nogometne korake napravio u Dinamu, gdje je vrlo rano promoviran u jednu od najvećih nada hrvatskog nogometa. Nastupao je još za Lokomotivu, Romu, Almeriju, Olimpiju iz Ljubljane, Zürich, Varaždin i Hamrun Spartans, a bio je i standardni član mlađih selekcija hrvatske reprezentacije.

Prognoze vezane uz njegov potencijal bile su iznimno visoke. Zoran Mamić svojedobno je tvrdio da je „talentiraniji od Modrića i Kovačića u njegovim godinama“, dok je Zdravko Mamić izjavljivao kako je „bolji od Bobana i Prosinečkog“. Po dolasku u Romu 2018. godine, tadašnji kapetan kluba Francesco Totti poručio je: „Ćorić je jak, navijači će ostati bez teksta.“

Unatoč velikom talentu, Ćorićev put u Dinamu nije bio bez problema. Odnos s klubom s vremenom je postao turbulentan, a kulminirao je transferom u Romu 2018. godine za šest milijuna eura. Godinama kasnije, Ćorić je otvoreno govorio da taj odlazak nije bio njegova želja.

"Otišao sam iz Dinama, a nisam bio gotov igrač. Da zapravo nisam bio prisiljen na odlazak, iz Dinama ne bih nikada otišao. Bilo je tu svega. Morao sam otići", rekao je, aludirajući na loš tretman zbog kojeg su, kako je ranije isticao i njegov otac, pod svaku cijenu željeli napustiti Maksimir.

Nakon oporavka od ozljede, Ćorić je prošlog ljeta karijeru nastavio na Malti. U dresu Hamrun Spartansa upisao je 22 nastupa u svim natjecanjima i postigao dva pogotka. Posebno se pamti njegov gol u pobjedi 3:1 protiv Lincolna u Konferencijskoj ligi, utakmici koja je ušla u povijest kao prva pobjeda nekog malteškog kluba u ligaškoj, odnosno grupnoj fazi europskih natjecanja.

Prije odlaska na Maltu, u siječnju 2025. raskinuo je ugovor s Varaždinom, za koji je nastupio u svega tri utakmice. U SuperSport HNL-u ulazio je s klupe protiv Dinama i Slavena Belupa, dok je u SuperSport Hrvatskom kupu odigrao tek četiri minute, bez učinka u golovima ili asistencijama.

Iako ističe da je danas zadovoljan i mirniji, Ćorić priznaje da ga i dalje najviše boli odnos Dinama prema njemu u najtežim trenucima karijere.

"Možda se najviše kajem zbog svega što sam izjavljivao za Dinamo i koliko sam ga volio. Jer od Dinama nisam dobio nikakvu potporu ni pomoć kad sam najviše trebao. Koliko sam puta govorio najljepše o Dinamu, da nikada ne bih išao u Hajduk… I kada sam bio potpuno fit, želio sam se vratiti u Dinamo za nula eura. Nitko mi se nikada nije javio. Bio sam spreman igrati i za B momčad", rekao je Ćorić.