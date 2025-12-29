Brojni svjetski gradovi otkazali doček Nove godine, uključujući i popularnu destinaciju u susjedstvu

Brojne zemlje su ove godine otkazale proslave Nove godine iz raznih razloga. U nekim slučajevima, zemlje su se odlučile otkazati određene aspekte proslava zbog zabrinutosti oko potencijalnih rizika od velikih gužvi i sigurnosti civila. U drugim su događaji promijenjeni ili smanjeni kako bi se odalo poštovanje onima koji su pogođeni određenim nedavnim incidentima. Iako se doček Nove godine obično povezuje s ogromnim vatrometom, noći punoj događanja i aktivnosti te općim veseljem, to je ujedno i noć kada stopa kriminala znatno raste. U SAD-u je FBI nedavno otkrio plan bombaškog napada za Novu godinu u Los Angelesu, u kojem su improvizirane eksplozivne naprave trebale biti korištene na pet različitih lokacija, a FBI je sada uhitio četiri člana bande u vezi s tim planom. U međuvremenu, u Turskoj su vlasti pritvorile 115 osoba osumnjičenih za planiranje terorističkih napada povezanih s Islamskom državom tijekom proslave Božića i Nove godine u zemlji, piše Newsweek.

Bali



Gradska uprava Denpasara na Baliju otkazala je vatromet i koncert za doček Nove godine 2026., piše portal socialexpat.net, kako bi odala počast onima koji su nedavno pogođeni prirodnim katastrofama u zemlji. Međutim, prema izvješću, i dalje će se održavati niz kulturnih aktivnosti za proslavu Nove godine.

Beograd



Određene proslave za Staru godinu i Pravoslavnu Novu godinu 14. siječnja otkazane su u Beogradu nakon što je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao da ne želi dovesti djecu u opasnost tijekom glazbenih koncerata. Ranije ovog mjeseca, na konferenciji za novinare, gradonačelnik je, prema navodima medija, rekao da su posjetitelji novogodišnjih koncerata uglavnom djevojke u dobi od 13 do 15 godina te da su se prethodnih godina ljudi pokušavali probiti kroz barijere i "suočiti" se s posjetiteljima koncerta.

Hong Kong



Vlada Hong Konga otkazala je tradicionalni vatromet za Staru godinu ove godine, a umjesto toga održat će se alternativni događaj odbrojavanja, za koji je rekla da će "prenijeti pozitivnu energiju, brigu i blagoslov mira i lokalnom stanovništvu i posjetiteljima". Iako vlada nije spomenula zašto su se proslave promijenile, neki lokalni mediji sugeriraju da bi to moglo biti zbog nedavnog požara u Tai Pou koji je zahvatio nekoliko visokih zgrada, usmrtivši najmanje 160 ljudi.

Jakarta



Vlada provincije Jakarta potvrdila je u petak da je vatromet za Novu godinu 2026. otkazan, a guverner Jakarte Pramono Anung Wibowo navodno je rekao da je to otkazano kako bi se pokazalo suosjećanje s "našom braćom i sestrama na Sumatri", koje je nedavno pogodio potres magnitude 6,6. Guverner je također navodno rekao da će ipak biti nekih novogodišnjih proslava, ali da će biti skromni kako bi pokazali poštovanje.

Monako



Monako je uveo niz novih mjera kojima će se provoditi stroga pravila o vatrometu tijekom novogodišnje noći, namećući potpunu zabranu prijenosa, posjedovanja, prijevoza i korištenja vatrometa i pirotehničkih sredstava u cijeloj državi od podneva 31. prosinca 2025. do podneva 11. siječnja 2026., piše portal news.mc. Prema izvješću, odluka je donesena zbog zabrinutosti za javnu sigurnost, rizik od požara i drugih razloga, ali i dalje se mogu održavati vatrometi na Staru godinu koje je vlada izričito odobrila.

Pariz



U Parizu je koncert planiran za ovogodišnju novogodišnju noć otkazan, a prema izvješćima lokalnih medija, odluka je donesena na zahtjev pariške policijske zbog sigurnosnih razloga. Policija je navodno zatražila od gradonačelnika da otkaže koncert kako bi se smanjio rizik od stampeda i nemira zbog ogromne gužve koja se obično stvori na koncertu na Champs-Élysées. Ipak će biti vatrometa, tako da nisu sve proslave otkazane.

Sydney



Vatromet za Novu godinu otkazan je ove godine u Sydneyu nakon masovne pucnjave na plaži Bondi. Vatromet je trebao privući 15 000 ljudi na plažu Bondi. Vijeće Waverleyja potvrdilo je otkazivanje događaja, rekavši: "Zbog trenutne situacije na terenu, Vijeće Waverleyja donijelo je odluku o otkazivanju novogodišnjih događaja na plaži Bondi, uključujući elrow XXL Bondi i Local's Lawn", piše Sky News. Prema izvješću, organizator događaja, Fuzzy, također je rekao da je odluka donesena kako bi se fokus zadržao na pokazivanju "suosjećanja i brige za židovsku zajednicu u Sydneyu".

Tokio



Odbrojavanje do Nove godine ispred stanice Shibuya u Tokiju ove je godine otkazano nakon što su dužnosnici izrazili zabrinutost zbog velike gužve koja se okuplja oko stanice, piše Japan Today. Prema izvješću, gradonačelnik Shibuye Ken Hasebe također je izrazio zabrinutost zbog mogućih posljedica uličnog opijanja.