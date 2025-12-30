Hrvatska se u utrci za sjedište nove Europsku agenciju za carine (EUCA) nalazi u užem krugu kandidata koji se ozbiljno razmatraju, doznaje se iz europskih krugova. Prema tim procjenama, Zagreb se trenutačno, uz Lille i Bukurešt, izdvaja u postupku koji se vodi po logici odabira mjesta koje je "dovoljno dobro i najmanje problematično". Ishod je i dalje otvoren, ali kriteriji po kojima će se odlučivati već su vidljivi. Nova agencija, za sjedište koje se natječu i Zagreb, Lille, Bukurešt, Rim, Den Haag te Varšava, uz druge, trebala bi ujednačiti način na koji se roba nadzire na granicama EU, tako da više ne bude presudno kroz koju državu članicu ulazi u Uniju. Povod za njezino osnivanje vrlo je konkretan: postojeći sustav pokazao se nedovoljno učinkovitim, osobito s eksplozijom internetske trgovine.
Hrvatska u užem krugu kandidatkinja za sjedište Carinske agencije
Od AliExpressa i Sheina do Temua, milijuni malih paketa svakodnevno ulaze u EU uz nadzor koji se od granice do granice znatno razlikuje. Upravo zato EUCA nije zamišljena kao politički simbol, nego kao tehnička, operativna agencija koja mora početi funkcionirati odmah
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.