Hrvatska u užem krugu kandidatkinja za sjedište Carinske agencije

Hrvatska se u utrci za sjedište nove Europsku agenciju za carine (EUCA) nalazi u užem krugu kandidata koji se ozbiljno razmatraju, doznaje se iz europskih krugova. Prema tim procjenama, Zagreb se trenutačno, uz Lille i Bukurešt, izdvaja u postupku koji se vodi po logici odabira mjesta koje je "dovoljno dobro i najmanje problematično". Ishod je i dalje otvoren, ali kriteriji po kojima će se odlučivati već su vidljivi. Nova agencija, za sjedište koje se natječu i Zagreb, Lille, Bukurešt, Rim, Den Haag te Varšava, uz druge, trebala bi ujednačiti način na koji se roba nadzire na granicama EU, tako da više ne bude presudno kroz koju državu članicu ulazi u Uniju. Povod za njezino osnivanje vrlo je konkretan: postojeći sustav pokazao se nedovoljno učinkovitim, osobito s eksplozijom internetske trgovine.