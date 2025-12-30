Naši Portali
POTRAGA ZA OPERATIVNOM LOKACIJOM

Hrvatska u užem krugu kandidatkinja za sjedište Carinske agencije

Autor
Sandra Veljković
30.12.2025.
u 06:02

Od AliExpressa i Sheina do Temua, milijuni malih paketa svakodnevno ulaze u EU uz nadzor koji se od granice do granice znatno razlikuje. Upravo zato EUCA nije zamišljena kao politički simbol, nego kao tehnička, operativna agencija koja mora početi funkcionirati odmah

Hrvatska se u utrci za sjedište nove Europsku agenciju za carine (EUCA) nalazi u užem krugu kandidata koji se ozbiljno razmatraju, doznaje se iz europskih krugova. Prema tim procjenama, Zagreb se trenutačno, uz Lille i Bukurešt, izdvaja u postupku koji se vodi po logici odabira mjesta koje je "dovoljno dobro i najmanje problematično". Ishod je i dalje otvoren, ali kriteriji po kojima će se odlučivati već su vidljivi. Nova agencija, za sjedište koje se natječu i Zagreb, Lille, Bukurešt, Rim, Den Haag te Varšava, uz druge, trebala bi ujednačiti način na koji se roba nadzire na granicama EU, tako da više ne bude presudno kroz koju državu članicu ulazi u Uniju. Povod za njezino osnivanje vrlo je konkretan: postojeći sustav pokazao se nedovoljno učinkovitim, osobito s eksplozijom internetske trgovine.

Ključne riječi
granice nadzor carine Marko Primorac europska agencija

