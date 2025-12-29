Ivica Kostelić vozio se kroz Bosnu i vidio mnoge džamije: Odjednom mi je sinula nevjerojatna ideja

Proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić prije dvije godine je boravio u Bosni i Hercegovini i tom je prilikom posjetio olimpijski centar Bjelašnicu. Nakon putovanja kroz susjednu zemlju, javio se na Facebook stranici i objavio osvrt.

"Dok sam se vozio kroz Bosnu, primjećujući usput mnoge džamije u selima, sinula mi je ideja. Trebalo bi napraviti fotografiju sa skijašem koji skače i džamijom u pozadini. Ali, pronalazak džamije okružene s dovoljno snijega, prikladan pristup i doskok, suzili su izbor. Nije bilo snijega, bilo je +13°C i padala je kiša…Brinuo sam se da sam uzalud poveo svoje austrijske prijatelje", napisao je Kostelić i dodao:

"Prošlog četvrtka navečer igrao sam nogomet sa svojim sinovima na parkiralištu u Obertauernu, kad je dugokosi otkačeni tip izašao iz obližnjeg kampera. Bio je to skijaš kojeg sam poznavao s prethodnog putovanja u Ober, Koni, jedan od rijetkih monoski freeridera na svijetu i sjajan momak. Pridružio nam se na nogometu u papučama i pitao me što radim sljedećih dana. Rekao sam da idem na Bjelašnicu i da je prognozirano 50 cm novog snijega i pitao ga da li bi se pridružio izletu. Odmah je rekao da. Pozvao je prijatelja, fotografa/umjetnika/surfera/snowboardera Stefa i za dva dana smo se vozili kroz planinske doline Bosne i Hercegovine na putu za Sarajevo i skijalište Bjelašnica."

Na kraju je zaključio:

"Na Bjelašnicu su me pozvali organizatori “Children Speed ​​Campa” već treću godinu zaredom, da pomognem djeci i trenerima da prosire svoja znanja o osnovama pripreme za brze discipline. Jedinstveni događaj, privlači mnoge mlade natjecatelje i trenere te uključuje neke od bivših natjecatelja Svjetskog kupa – poput Kristiana Ghedine i Paole Magoni iz Italije. Paola je osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. i sada je posjetila olimpijska borilišta prvi put nakon 1984. Kristian, moj stari mentor u spustu, jedan je od najboljih spustaša u povijesti (još uvijek drži rekord staze na Lauberhornu!)."