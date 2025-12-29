Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKA LEGENDA

Ivica Kostelić vozio se kroz Bosnu i vidio mnoge džamije: Odjednom mi je sinula nevjerojatna ideja

Zagreb: Premijerno prikazan kratkometražni film Ivice Kostelića "Freedom"
Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
29.12.2025.
u 20:07

"Dok sam se vozio kroz Bosnu, primjećujući usput mnoge džamije u selima, sinula mi je ideja. Trebalo bi napraviti fotografiju sa skijašem koji skače i džamijom u pozadini. Ali, pronalazak džamije okružene s dovoljno snijega, prikladan pristup i doskok, suzili su izbor."

Proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić prije dvije godine je boravio u Bosni i Hercegovini i tom je prilikom posjetio olimpijski centar Bjelašnicu. Nakon putovanja kroz susjednu zemlju, javio se na Facebook stranici i objavio osvrt. 

"Dok sam se vozio kroz Bosnu, primjećujući usput mnoge džamije u selima, sinula mi je ideja. Trebalo bi napraviti fotografiju sa skijašem koji skače i džamijom u pozadini. Ali, pronalazak džamije okružene s dovoljno snijega, prikladan pristup i doskok, suzili su izbor. Nije bilo snijega, bilo je +13°C i padala je kiša…Brinuo sam se da sam uzalud poveo svoje austrijske prijatelje", napisao je Kostelić i dodao:

"Prošlog četvrtka navečer igrao sam nogomet sa svojim sinovima na parkiralištu u Obertauernu, kad je dugokosi otkačeni tip izašao iz obližnjeg kampera. Bio je to skijaš kojeg sam poznavao s prethodnog putovanja u Ober, Koni, jedan od rijetkih monoski freeridera na svijetu i sjajan momak. Pridružio nam se na nogometu u papučama i pitao me što radim sljedećih dana. Rekao sam da idem na Bjelašnicu i da je prognozirano 50 cm novog snijega i pitao ga da li bi se pridružio izletu. Odmah je rekao da. Pozvao je prijatelja, fotografa/umjetnika/surfera/snowboardera Stefa i za dva dana smo se vozili kroz planinske doline Bosne i Hercegovine na putu za Sarajevo i skijalište Bjelašnica."

Na kraju je zaključio:

"Na Bjelašnicu su me pozvali organizatori “Children Speed ​​Campa” već treću godinu zaredom, da pomognem djeci i trenerima da prosire svoja znanja o osnovama pripreme za brze discipline. Jedinstveni događaj, privlači mnoge mlade natjecatelje i trenere te uključuje neke od bivših natjecatelja Svjetskog kupa – poput Kristiana Ghedine i Paole Magoni iz Italije. Paola je osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. i sada je posjetila olimpijska borilišta prvi put nakon 1984. Kristian, moj stari mentor u spustu, jedan je od najboljih spustaša u povijesti (još uvijek drži rekord staze na Lauberhornu!)."

Dalic

Ključne riječi
Hrvatska džamija Bosna i Hercegovina Ivica Kostelić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Sastanak predsjednika RH Zorana Milanovića i predsjednika Mađarske Tamása Sulyoka s predsjednikom i Izvršnim odborom Demokratske zajednice Mađara Hrvatske
ČESTITAO IM NA USPJEHU

Predsjednik Milanović primio trenere i plivače koji su osvojili medalje na EP-u

Predsjednik Milanović čestitao je plivačima, njihovim trenerima i Hrvatskom plivačkom savezu na velikom uspjehu hrvatske plivačke reprezentacije i poželio im osvajanje novih medalja. Medalje u individualnom natjecanju, koje je osvojio Jere Hribar, prve su hrvatske medalje u plivanju nakon devet godina, dok je medalja u štafeti prva hrvatska medalja u toj disciplini nakon čak 15 godina, naglašeno je na sastanku.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!