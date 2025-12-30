Kraj ljubavi je blizu: Zvijezde su nemilosrdne, ovih 5 znakova u 2026. čeka bolan prekid
2026. donosi tektonske astrološke promjene koje će se odraziti na naše ljubavne odnose. Veze koje su opstajale na kompromisu, strahu ili iluzijama suočit će se s konačnim testom. Mnogi odnosi koji su se održavali iz navike neće se moći oduprijeti ovoj snažnoj energiji promjene, što će za neke znakove značiti bolan, ali oslobađajući kraj.
Ovan: Ulaskom Saturna i Neptuna u njihov znak, Ovnovi više neće moći izbjegavati probleme. Sve od čega su bježali u vezi vraća im se s dvostrukom snagom, stavljajući ih pred sudbinsku odluku: ili će raditi na problemima ili slijedi definitivan raskid. Polovična rješenja neće opstati. Saturn će zahtijevati strpljenje, ali njihov urođeni ego bit će pod stalnim pritiskom, što će mnoge odnose dovesti do točke pucanja.
Vaga: Vage će osjetiti snažan potres jer tranzit Saturna i Neptuna pogađa njihovu kuću partnerstva. Bit će prisiljene skinuti ružičaste naočale i suočiti se s realnošću veze. Mnoge će shvatiti da su predugo održavale harmoniju po cijenu vlastite sreće. Vrhunac drame očekuje se na jesen, kada retrogradna Venera donese na površinu sve potisnute probleme i otvori vrata konačnim odlukama o prekidu.
Strijelac: Za Strijelce, 2026. donosi šokove. Ulazak Urana, planeta revolucije, u njihovu kuću odnosa potaknut će iznenadne preokrete. Ovaj tranzit, koji se događa jednom u životu, poznat je po tome što donosi nagle prekide dugogodišnjih veza, raskide zaruka i razvode. Strijelci će osjetiti snažan poriv da se oslobode svih okova te će se naći na raskrižju – posvetiti se partnerstvu ili krenuti dalje. Za mnoge će sloboda biti primamljivija opcija.
Djevica: Djevice će proći kroz duboku transformaciju i zatvoriti jedno životno poglavlje. Mnoge će smoći snage izaći iz iscrpljujućih veza u kojima su davale sve, a nisu dobivale ništa zauzvrat. Pomrčina Mjeseca u njihovom znaku početkom ožujka donijet će im potpunu jasnoću i spoznaju da zaslužuju više. Kako navode astrolozi, ovo je period za otpuštanje starih obrazaca žrtvovanja kako bi stvorile prostor za zdraviji odnos.
Lav: Na kraju, Lavovi se nalaze na prekretnici koja će definirati njihovu ljubavnu budućnost. Solarna pomrčina u veljači donijet će iznenadne promjene u njihovim vezama. Astrolozi ovo opisuju kao sve ili ništa trenutak. Odnosi koji su ih sputavali i umanjivali njihov sjaj neće preživjeti ovaj test. Iako će prekidi biti bolni, oni su nužan korak prema pronalaženju ljubavi koja slavi njihovu autentičnost.