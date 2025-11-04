VIDEO Pogledajte veliku grešku hrvatskog vratara u Ligi prvaka

Nogometaši Tottenhama ušli su u dvoboj Lige prvaka protiv Kopenhagena s imperativom pobjede nakon dva uzastopna poraza, a nagrada za ofenzivan pristup stigla je već u 19. minuti. Domaćini su od početka tražili rani pogodak koji bi donio olakšanje, a inicijativa se isplatila nakon brze akcije koju je pokrenuo Xavi Simons, a u kojoj je tragičar na golu Kopenhagena bio hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski.

Ključni trenutak dogodio se kada je ljetno pojačanje Spursa, Xavi Simons, uputio savršenu dubinsku loptu za Brennana Johnsona. Dok je Velšanin jurio prema njoj, hrvatski vratar Dominik Kotarski donio je katastrofalnu odluku istrčavši daleko izvan svog kaznenog prostora. Njegov nepotrebni izlet potpuno je otvorio put prema golu. Johnson je s lakoćom zaobišao nemoćnog Kotarskog i mirno poslao loptu u praznu mrežu iz teškog kuta za vodstvo od 1:0. GOL POGLEDAJTE OVDJE

Za Johnsona je ovaj pogodak imao ogroman značaj, jer mu je to bio prvijenac u karijeri u Ligi prvaka. Još važnije, njime je prekinuo dugi golgeterski post koji je trajao deset utakmica za klub i reprezentaciju, još od rujna. Gol je oslobodio veliki pritisak s igrača i momčadi, koja je nakon vodstva zaigrala mirnije, iako je ostatak poluvremena bio prilično rastrgan s nekoliko propuštenih prilika.

Spursi su do kraja poluvremena mogli i udvostručiti prednost, no Randal Kolo Muani promašio je veliku priliku. S druge strane, gosti iz Danske pokušavali su zaprijetiti, no bezuspješno. Pogodak Johnsona, omogućen velikom pogreškom Kotarskog, ostao je ključni trenutak koji je usmjerio utakmicu. Engleski mediji, poput Guardiana, složili su se kako se radilo o lošoj vratarskoj procjeni koja je Johnsonu "donijela odluku umjesto njega".