Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KRIVA PROCJENA

VIDEO Pogledajte veliku grešku hrvatskog vratara u Ligi prvaka

REUTERS/David Klein
VL
Autor
vecernji.hr
04.11.2025.
u 21:52

Tottenham je u utakmici Lige prvaka na domaćem terenu poveo protiv Kopenhagena, a ključni trenutak dogodio se u 19. minuti. Hrvatski vratar Dominik Kotarski napravio je veliku pogrešku koju je Brennan Johnson pretvorio u vodeći pogodak za Spurse

Nogometaši Tottenhama ušli su u dvoboj Lige prvaka protiv Kopenhagena s imperativom pobjede nakon dva uzastopna poraza, a nagrada za ofenzivan pristup stigla je već u 19. minuti. Domaćini su od početka tražili rani pogodak koji bi donio olakšanje, a inicijativa se isplatila nakon brze akcije koju je pokrenuo Xavi Simons, a u kojoj je tragičar na golu Kopenhagena bio hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski.

Ključni trenutak dogodio se kada je ljetno pojačanje Spursa, Xavi Simons, uputio savršenu dubinsku loptu za Brennana Johnsona. Dok je Velšanin jurio prema njoj, hrvatski vratar Dominik Kotarski donio je katastrofalnu odluku istrčavši daleko izvan svog kaznenog prostora. Njegov nepotrebni izlet potpuno je otvorio put prema golu. Johnson je s lakoćom zaobišao nemoćnog Kotarskog i mirno poslao loptu u praznu mrežu iz teškog kuta za vodstvo od 1:0. GOL POGLEDAJTE OVDJE

Za Johnsona je ovaj pogodak imao ogroman značaj, jer mu je to bio prvijenac u karijeri u Ligi prvaka. Još važnije, njime je prekinuo dugi golgeterski post koji je trajao deset utakmica za klub i reprezentaciju, još od rujna. Gol je oslobodio veliki pritisak s igrača i momčadi, koja je nakon vodstva zaigrala mirnije, iako je ostatak poluvremena bio prilično rastrgan s nekoliko propuštenih prilika.

Spursi su do kraja poluvremena mogli i udvostručiti prednost, no Randal Kolo Muani promašio je veliku priliku. S druge strane, gosti iz Danske pokušavali su zaprijetiti, no bezuspješno. Pogodak Johnsona, omogućen velikom pogreškom Kotarskog, ostao je ključni trenutak koji je usmjerio utakmicu. Engleski mediji, poput Guardiana, složili su se kako se radilo o lošoj vratarskoj procjeni koja je Johnsonu "donijela odluku umjesto njega".
Ključne riječi
Copenhagen Tottenham hrvatska nogometna reprezentacija Dominik Kotarski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja