Ronaldo: Oženit ću Georginu kad osvojim Svjetsko prvenstvo s Portugalom. Navijači: Znači nikad

U intervjuu s Piersom Morganom, Cristiano Ronaldo govorio je o nekoliko tema, od kojih su neke bile vrlo osobne. Jedno od osobnih pitanja koje je Morgan postavio Ronaldu bilo je o njegovoj partnerici, Georgini Rodríguez, koju je portugalski napadač zaprosio prošlog kolovoza. Par je zajedno već dugi niz godina i uskoro će se vjenčati. Dok je raspravljao o svojoj prosidbi Georgini Rodriguez, Morgan je pitao Ronalda o njegovim planovima za vjenčanje. Ronaldo je otkrio da planira oženiti se njome sljedeće godine. Ronaldo je otkrio da se želi oženiti nakon Svjetskog prvenstva 2026. i nada se da će to učiniti kao svjetski prvak s Portugalom.

Ronaldo je rekao: "Planirali smo to učiniti nakon Svjetskog prvenstva - s trofejem."

Navijači su odmah na društvenim mrežama počeli trolati Ronaldovu nadu u osvajanje Svjetskog prvenstva. Jedan je navijač napisao: "Nakon kojeg trofeja?". Drugi je napisao: "Vjenčanje se možda nikada neće dogoditi..."

Drugi navijač također sumnja da bi Ronaldo i Portugal mogli osvojiti Svjetsko prvenstvo 2026. i kaže: "Ronaldove suze nakon poraza na Svjetskom prvenstvu. Bit ću tamo."

U najavi drugog dijela intervjua, portugalski napadač kaže da osvajanje Svjetskog prvenstva za njega nije san. Ronaldo je rekao: "Ako me pitate: 'Cristiano, je li san osvojiti Svjetsko prvenstvo?'. Ne, to nije san."

Ronaldo kaže da ga to ne bi trebalo definirati kao jednog od najvećih igrača u povijesti nogometa. Kaže: "Definirati što? Definirati jesam li jedan od najboljih u povijesti? Pobijediti u jednom natjecanju, šest utakmica, sedam utakmica. Mislite li da je to fer?"

Jedan je obožavatelj reagirao na ovaj citat i odgovorio na njegove planove da će na njegovom vjenčanju biti trofej Svjetskog prvenstva: "Mislim da je Svjetsko prvenstvo još uvijek tvoj san. Ali tip je lagao da 'osvajanje Svjetskog prvenstva nije njegov san'. Tako je zbunjen."