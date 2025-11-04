Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
SPRDAJU GA

Ronaldo: Oženit ću Georginu kad osvojim Svjetsko prvenstvo s Portugalom. Navijači: Znači nikad

Rijad: Cristiano Ronaldo otvara svoju 15. kliniku za kosu
Europa Press/ABACA/ABACA
Autor
Željko Janković
04.11.2025.
u 21:21

Ronaldo je otkrio da se želi oženiti nakon Svjetskog prvenstva 2026. i nada se da će to učiniti kao svjetski prvak s Portugalom. Navijači su mu napisali: 'Vjenčanje se možda nikada neće dogoditi...'

U intervjuu s Piersom Morganom, Cristiano Ronaldo govorio je o nekoliko tema, od kojih su neke bile vrlo osobne. Jedno od osobnih pitanja koje je Morgan postavio Ronaldu bilo je o njegovoj partnerici, Georgini Rodríguez, koju je portugalski napadač zaprosio prošlog kolovoza. Par je zajedno već dugi niz godina i uskoro će se vjenčati. Dok je raspravljao o svojoj prosidbi Georgini Rodriguez, Morgan je pitao Ronalda o njegovim planovima za vjenčanje. Ronaldo je otkrio da planira oženiti se njome sljedeće godine. Ronaldo je otkrio da se želi oženiti nakon Svjetskog prvenstva 2026. i nada se da će to učiniti kao svjetski prvak s Portugalom.

Ronaldo je rekao: "Planirali smo to učiniti nakon Svjetskog prvenstva - s trofejem." 

Navijači su odmah na društvenim mrežama počeli trolati Ronaldovu nadu u osvajanje Svjetskog prvenstva. Jedan je navijač napisao: "Nakon kojeg trofeja?". Drugi je napisao: "Vjenčanje se možda nikada neće dogoditi..."

Drugi navijač također sumnja da bi Ronaldo i Portugal mogli osvojiti Svjetsko prvenstvo 2026. i kaže: "Ronaldove suze nakon poraza na Svjetskom prvenstvu. Bit ću tamo."

U najavi drugog dijela intervjua, portugalski napadač kaže da osvajanje Svjetskog prvenstva za njega nije san. Ronaldo je rekao: "Ako me pitate: 'Cristiano, je li san osvojiti Svjetsko prvenstvo?'. Ne, to nije san."

Ronaldo kaže da ga to ne bi trebalo definirati kao jednog od najvećih igrača u povijesti nogometa. Kaže: "Definirati što? Definirati jesam li jedan od najboljih u povijesti? Pobijediti u jednom natjecanju, šest utakmica, sedam utakmica. Mislite li da je to fer?"

Jedan je obožavatelj reagirao na ovaj citat i odgovorio na njegove planove da će na njegovom vjenčanju biti trofej Svjetskog prvenstva: "Mislim da je Svjetsko prvenstvo još uvijek tvoj san. Ali tip je lagao da 'osvajanje Svjetskog prvenstva nije njegov san'. Tako je zbunjen."
Ključne riječi
Navijači vjenčanje piers morgan intervju Cristiano Ronaldo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja