VIDEO Cristiano Ronaldo slomio se pred kamerama: 'Uskoro je kraj, sigurno ću plakati...'

U razgovoru koji je odjeknuo sportskim svijetom, 40-godišnji Cristiano Ronaldo najavio je da je kraj njegove nevjerojatne igračke karijere blizu. Na pitanje kada planira objesiti kopačke o klin, Portugalac je odgovorio: "Uskoro". Priznao je da će mu taj trenutak izuzetno teško pasti. "Bit će teško, naravno. Hoće li biti teško? Da. Vjerojatno ću plakati, da. Otvorena sam osoba, ne potiskujem osjećaje. Bit će jako, jako teško", iskreno je rekao Ronaldo, ne skrivajući emocije koje ga preplavljuju pri samoj pomisli na oproštaj od sporta koji mu je obilježio život.

Iako ga čeka emotivan oproštaj, peterostruki osvajač Zlatne lopte tvrdi da je spreman za novo životno poglavlje. Svoju budućnost, kako kaže, počeo je planirati još kao mladić. "Pripremam se za budućnost od svoje 25., 26., 27. godine. Mislim da ću se moći nositi s tim pritiskom", objasnio je napadač, koji trenutno igra za saudijski klub Al Nassr. Njegov ugovor traje do ljeta 2027. godine, što sugerira da ga navijači mogu gledati na terenu još barem dvije sezone, tijekom kojih će pokušati dostići i nevjerojatnu brojku od 1000 postignutih golova u karijeri.

Nakon umirovljenja, Ronaldov apsolutni prioritet bit će obitelj. Želi provoditi više vremena sa zaručnicom Georginom Rodriguez i njihovo petero djece te biti "prisutniji obiteljski čovjek". Posebno je istaknuo želju da bude uz najstarijeg sina, Cristiana Juniora, koji je i sam krenuo očevim stopama. "Želim pratiti Cristiana Juniora jer je u godinama kada djeca rade gluposti. I ja sam bio isti", rekao je kroz smijeh. Dodao je i kako mu tijekom dugih putovanja i boravaka u hotelima s momčadi najviše nedostaje najmlađa kći, trogodišnja Bella.

Iako je priznao da "ništa ne može zamijeniti adrenalin postizanja gola", Ronaldo se veseli i drugim strastima. Planira se posvetiti hobijima za koje dosad nije imao dovoljno vremena, poput gledanja UFC borbi i igranja padela s najbližim prijateljima. Uz to, namjerava se aktivnije uključiti u vođenje svog golemog poslovnog carstva izgrađenog oko brenda CR7, koje obuhvaća sve od donjeg rublja i parfema do lanca hotela i nekretnina. "Želim više učiti o svojim tvrtkama i provoditi više vremena baveći se time", naglasio je.

Tijekom intervjua, Ronaldo se dotaknuo i svog bivšeg kluba, Manchester Uniteda, koji i dalje zauzima posebno mjesto u njegovom srcu. Komentirajući rad trenera i sunarodnjaka Rubena Amorima, upozorio je navijače da ne očekuju čuda. "On radi najbolje što može, ali ne može izvoditi čuda. U Manchester Unitedu imaju dobre igrače, ali neki od njih nemaju u glavi što taj klub predstavlja. Svi moramo biti iskreni i priznati da nisu na dobrom putu. Potrebne su promjene, a po mom mišljenju, ne radi se samo o treneru i igračima", zaključio je Ronaldo, pokazavši da i dalje pomno prati zbivanja na Old Traffordu.