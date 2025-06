VIDEO Pogledajte kako Perišić trenira! Europski navijači vode 'mrežnu bitku' za vatrenog

Srebrni hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ne prestaje oduševljavati navijače u Hrvatskoj i diljem Europe. U 37. godini, nakon teške ozljede od koje se puno mlađi nogometaši teško oporavljaju, vratio se u punom sjaju. Nakon što je prošle sezone nesretno napustio Hajduk, zablistao je u PSV Eindhovenu i postao jedan od najvažnijih igrača momčadi. I prije no što je sezona završila počele su priče o interesu Barcelone pod vodstvom Hansija Flicka, a Nizozemci ga svakako žele zadržati. Osim izvrsnosti na terenu, Perišić donosi iznimnu disciplinu i nepokorivu volju koja može hraniti suigrače, a odražava se i prilikom treninga. Pokazuju to i snimke njegovih treninga koje je na Instagramu objavio njegov osobni trener, Ivan Majić.

Pod videom mu se javljaju brojni obožavatelji, a posebno treba primijetiti one iz PSV-a i Barcelone. Jedni ga nagovaraju da se preseli, drugi da ostane. "Ostani kod nas u PSV-u majstore", napisala je navijačica. "Dobrodošao u Barcelonu", stoji odmah ispod uz slike s tribina Camp Noua. Uz brojne pozdrave iz Milana ističe se i navijačka poruka iz Hrvatske: "Bravo doktori! Imam osjećaj da ste se tek zagrijali. Amerika 2026. je vaša!"

Sportska javnost ga tijekom posljednjih tjedana povezuje se s odlaskom u Barcelonu, što bi za njega bio transfer karijere iako je igrao u Interu i Bayernu, a u ponedjeljak su španjolski mediji objavili da katalonskom klubu njegov transfer nije prioritet. Takva situacija predstavlja poveće iznenađenje jer je nedavno Mundo Deportivo objavio da je Perišić jedno od četiri imena koja su trenutačno u igri za poziciju krilnog napadača u Barci. Navodno je trener španjolskog giganta Hansi Flick osobno inzistirao na njegovom dolasku jer ga jako cijeni.

S druge strane Perišiću je istekao ugovor s PSV-om, no nizozemski klub je oduševio svojom igrom te mu nude novi dvogodišnji ugovor uz značajne benefite spram onoga koji je do sada imao. U svakom slučaju, pred vatrenim je velika odluka, no hrvatski navijači se s pravom nadaju izvrsnim igrama nalik na one koje je pokazao prilikom prve dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.