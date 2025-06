Real nudi milijune za Budimira, Barca sanja Perišića: Mogli bismo gledati hrvatski El Clasico

Proteklih dana na osnovi provjerenih informacija osvanula je mogućnost da od iduće sezone gledamo hrvatski dvoboj u kultnom El Clasicu. Iako Luka Modrić nakon Svjetskog klupskog prvenstva odlazi iz Real Madrida, što znači da, kako sada stvari stoje, nijedan hrvatski nogometaš nije član kadra Real Madrida ili Barcelone za iduću sezonu, to bi se moglo promijeniti.

Prvi napadač vatrenih i Osasune, 33-godišnji Ante Budimir velika je želja novog trenera Real Madrida Xabija Alonsa. Španjolski strateg poručio je klubu da želi imati Budimira u svojem kadru za sljedeću sezonu, a Real je Budimiru spreman ponuditi jednogodišnji ugovor s plaćom od tri milijuna eura. Jedina prava prepreka u cijeloj priči je odštetna klauzula koja stoji u Budimirovu ugovoru s Osasunom, a u kojoj piše da klub koji želi dovesti Budimira mora klubu iz Pamplone platiti osam milijuna eura. Real želi umjesto plaćanja odštete Osasuni proslijediti jednog ili dvojicu svojih mladih igrača, poput Jacoba Ramóna ili Lorena Aguada, no uz klauzulu da se po određenom iznosu ti igrači mogu vratiti u Real. Kontakti i pregovori su u tijeku te se pokušava pronaći kompromis. Jasno je da bi Budimir u Realu imao status pričuvnog napadača koji bi sa svojim iskustvom i iznimnim golgeterskim "njuhom" ulazio u završnicama utakmica tražeći pogodak. Služio bi kao alternativa za najboljeg strijelca u ligama petice u netom završenoj sezoni, Kyliana Mbappéa.

S druge strane, trener Barcelone Hansi Flick na popisu želja za alternative na krilnim pozicijama ima legendarnog vatrenog, 36-godišnjeg Ivana Perišića. Iza Perišića je fantastična sezona u nizozemskom PSV-u, s kojim mu za dva tjedna istječe ugovor. Klub iz Eindhovena ponudio mu je novi ugovor do ljeta 2027. godine, no prema pisanju španjolskog Mundo Deportiva, Perišić je voljan doći u Barcelonu igrati za manju plaću od one koju mu nudi nizozemski prvak, što se svidjelo predsjedniku Barcelone Juanu Laporti. Podsjetimo, Perišić se dobro poznaje s Flickom. Njemački strateg ga je u sezoni 2019./2020. vodio u Bayernu, koji je te sezone uz Perišićevu važnu ulogu osvojio trostruku krunu.

Uz interes tržišta za hrvatske "veterane", velik interes postoji i za nedavne debitante u hrvatskoj reprezentaciji, napadača Franju Ivanovića (21) i stopera Luku Vuškovića (18). Ivanović je na listi želja brojnih klubova nakon sjajne sezone u kojoj je zabio 19 golova uz sedam asistencija te osvojio naslov prvaka Belgije s Union SG-om. Prema pisanju belgijskih medija, brojni su klubovi već poslali ponude, no Union ne namjerava pustiti Ivanovića za manje od 30 milijuna eura. Sjajna sezona je i iza Luke Vuškovića u belgijskom Westerlou te se nakon nje priključuje pripremama s engleskim Tottenhamom. Međutim, nije još sigurno koliko će prilika imati pored igrača poput Christiana Romera i Mickyja van de Vena, pa je s tim na umu za njega zagrizao belgijski velikan Club Brugge, koji ga želi dovesti na jednogodišnju posudbu i dati mu stalnu minutažu.