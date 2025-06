VIDEO Plač zvijezde srpskog podrijetla pred kamerama obišao čitav svijet: 'Mislim na Graz...'

Iako je Austrija u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u Serravalleu s lakoćom svladala San Marino, ozračje je bilo daleko od slavljeničkog. Cijeli sportski događaj zasjenjen je smrtonosnim napadom koji se dogodio u jednoj školi u Grazu, a koji je duboko potresao cijelu naciju. U znak poštovanja prema žrtvama, austrijski reprezentativci igrali su s crnim florom oko ruke, a prije samog početka susreta održana je i minuta šutnje. Pobjeda je osigurana već u prvom poluvremenu golovima Marka Arnautovića, koji je mrežu zatresao dva puta, te Michaela Gregoritscha i Christopha Baumgartnera, no igrači se nakon pogodaka nisu pretjerano radovali, već su si samo međusobno čestitali, pokazujući time suosjećanje s tragedijom koja je pogodila njihovu domovinu.

Najteže je, čini se, sve palo Marku Arnautoviću. Napadač austrijske reprezentacije nakon utakmice je stao pred kamere i potpuno se slomio, ne mogavši suspregnuti suze dok je govorio o masakru u kojem je život izgubilo 11 osoba. "Nemam riječi... Nisam ni htio doći ovdje, ali morao sam. Otkad smo jutros čuli vijest, srce mi samo lupa. Moja sućut ide narodu Graza", rekao je vidno potreseni Arnautović. Njegove riječi jasno su pokazale da mu ni pobjeda ni postignuti golovi ne znače ništa u usporedbi s ljudskim životima izgubljenim u besmislenom činu nasilja.

