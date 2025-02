VIDEO Perišić zabio majstorski gol. Pogledajte kako je vatreni zatresao mrežu Juventusa

KAKO SU IGRALI

Cannavaro nas je sve iznenadio jednim potezom, a točno se vidjelo koliko povratnik nedostaje Dinamu

Baturina je ponovno bio sjajan, nije samo ukrao loptu i zabio za vodstvo koje je dalo krila Dinamu, proigravao je, radio, razigravao, kod Cannavara igra sve bolje iako su i zahjevi trenera za njega veliki, ali on to može i to pokazuje.