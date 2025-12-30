Otpisali su ga u Dinamu, a sad oduševljava na drugom kraju svijeta, opet je iznenadio sve

Nathanaël Mbuku nastavio je sa sjajnim predstavama na Afričkom kupu nacija, potvrdivši da se nalazi u izvrsnoj formi. Krilni napadač, kojeg se navijači Dinama sjećaju iz kratke epizode na Maksimiru, bio je jedan od ključnih igrača u uvjerljivoj pobjedi DR Konga protiv Bocvane rezultatom 3:0. Njegov pogodak otvorio je put prema osmini finala i pokazao kvalitetu koju u Zagrebu nije uspio ili nije dobio priliku u potpunosti demonstrirati. Igrala se 31. minuta utakmice trećeg kola skupine, kada je Mbuku nakon maestralnog proigravanja petom iskusnog Gaela Kakute pobjegao obrani i preciznim udarcem u bliži kut matirao vratara Goitseonea Phoka za vodstvo svoje reprezentacije.

Ovaj pogodak samo je nastavak dobrih igara koje Mbuku pruža na turniru u Maroku. Već je u prvom kolu protiv Benina, u pobjedi 1:0, bio jedan od najaktivnijih i najopasnijih pojedinaca na terenu. Njegova brzina i prodornost stvarale su konstantne probleme suparničkoj obrani, a u jednoj situaciji je nakon njegovog ubačaja poništen i pogodak Cedrica Bakambua zbog zaleđa nakon intervencije VAR-a. Sada je protiv Bocvane svoju dobru igru okrunio i golom, čime je DR Kongo osigurao drugo mjesto u skupini, odmah iza Senegala, te siguran prolazak u nokaut fazu natjecanja. Pogodak pogledajte OVDJE.

Hrvatskoj javnosti Mbuku je postao poznat u rujnu 2024. godine, kada je kao pojačanje stigao u Dinamo iz njemačkog Augsburga. Ipak, njegova epizoda na Maksimiru bila je kratkog vijeka i nije ostavila dublji trag. U jednoj sezoni upisao je ukupno dvadeset nastupa u svim natjecanjima, postigavši dva pogotka i jednu asistenciju, no valja istaknuti da je tek četiri puta krenuo od prve minute. Svoje najbolje trenutke u plavom dresu doživio je u studenom prošle godine, kada je u uzastopnim utakmicama bio strijelac protiv Šibenika i Gorice, no to nije bilo dovoljno da se izbori za značajniju ulogu u momčadi.

Njegov transfer od početka je bio pomalo neobičan. Dinamo ga je doveo uz odštetu, ali Augsburg je u ugovor ugradio povratnu klauzulu koju je mogao aktivirati na ljeto još uvijek tekuće godine. Kako Mbuku nije bio u prvim planovima klupskog vodstva za novu sezonu, njemački klub je iskoristio tu opciju i vratio ga u svoje redove, čime je Mbukua avantura u Zagrebu završila nakon manje od godinu dana. Činilo se tada da je to logičan potez za klub koji je gradio novu momčad, no njegove sadašnje igre mogle bi potaknuti pitanje je li se s njim ipak trebalo imati više strpljenja.

Augsburg, međutim, nije ozbiljno računao na njega pa ga je odmah po povratku poslao na posudbu u francuskog drugoligaša Montpellier. Taj se potez pokazao kao pun pogodak jer je Mbuku u Ligue 2 dobio kontinuitet igara koji mu je očito nedostajao. U dresu Montpelliera igra standardno i pruža dobre partije, što se sada preslikalo i na njegove nastupe za reprezentaciju DR Konga, za koju je odlučio igrati nakon što je u mlađim kategorijama uspješno predstavljao Francusku, osvojivši čak i broncu na Svjetskom prvenstvu do 17 godina. Njegov uspon forme na Afričkom kupu nacija najbolji je dokaz da se radi o talentiranom igraču kojemu je samo trebalo pravo okruženje i povjerenje trenera da pokaže svoj puni potencijal.