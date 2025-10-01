Naši Portali
KAKVA ŠTETA...

VIDEO Perišić je zabio, uslijedila je ludnica, ali onda i totalni šok, ovome se nisu nadali

REUTERS/Thilo Schmuelgen
01.10.2025.
u 21:23

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić bio je u središtu pozornosti na samom otvaranju utakmice Lige prvaka između Bayer Leverkusena i PSV-a. Iskusni Vatreni postigao je pogodak glavom, no veselje je kratko trajalo zbog intervencije video tehnologije koja je utvrdila zaleđe

Večer je trebala početi na najbolji mogući način za Ivana Perišića i njegov PSV Eindhoven u srazu elitne Lige prvaka protiv njemačkog Bayer Leverkusena. Igrala se tek četvrta minuta susreta na BayAreni kada je nizozemska momčad izvela brzu i tečnu akciju. Nakon preciznog ubačaja s desne strane, lopta je putovala prema drugoj stativi gdje se, poput pravog predatora, stvorio upravo Perišić. Hrvatski nogometaš sjajno je pratio let lopte, nadvisio svog čuvara i preciznim udarcem glavom poslao loptu u mrežu domaćina.

PONIŠTENI GOL PERIŠIĆA POGLEDAJTE OVDJE

Uslijedilo je kratko, ali veliko slavlje igrača PSV-a i njihovih navijača, uvjerenih da su stigli do ranog i iznimno vrijednog vodstva na teškom gostovanju. Činilo se da je to savršen početak utakmice za momčad iz Eindhovena, no moderna tehnologija imala je drugačije planove i pripremila je hladan tuš za hrvatskog reprezentativca i njegove suigrače.

Dok su se igrači PSV-a još uvijek grlili slaveći pogodak, glavni sudac utakmice primio je signal iz VAR sobe. Igra je zaustavljena, a na licima aktera pojavila se napetost. Uslijedile su minute neizvjesnosti dok su video suci pomno analizirali snimku, povlačeći virtualne linije kako bi utvrdili je li Perišić bio u dozvoljenoj poziciji u trenutku kada mu je upućena lopta. Na koncu je stigla konačna odluka – zaleđe. Iako se radilo o milimetarskoj situaciji, tehnologija je bila neumoljiva. Pogodak je poništen, a rezultat na semaforu vraćen je na početnih 0:0.
Liga prvaka PSV Ivan Perišić

