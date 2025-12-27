Naši Portali
DOBRO JE

FOTO Detalji napete potrage za 11-godišnjakom: 'Cijelo selo tražilo ga je šest sati, činilo se kao vječnost'

VL
Autor
Večernji.hr
27.12.2025.
u 07:28

Mještani su slavili pronalazak, a majka dječaka kasnije je zahvalila svima na pomoći, ističući da je podrška cijele zajednice bila nevjerojatna

Šest sati trajala je potraga za 11-godišnjim dječakom koji je nestao u Baranji. Tijekom tih šest sati, punih straha i nade, obitelj i mještani nisu prestajali tražiti. Prijava o nestanku zaprimljena je u 16:47, a odmah su pokrenute velike potražne akcije, uključujući policiju, HGSS, vatrogasce, lovačka društva, mještane i volontere. Ukupno je u potragu bilo uključeno oko 200 ljudi, a korišteni su i dronovi s termovizijskim kamerama te potražni psi.

Kako piše 24 sata, roditelji su cijelo vrijeme bili na terenu, a zabrinutost je rasla kako je noć padala, no panike nije bilo. Akcija je bila izuzetno organizirana, a lokalci su pomagali savjetima kako bi potraga išla brže.

Na terenu su se gotovo istodobno našli policija, HGSS, Civilna zaštita, vatrogasci, lovačka društva, mještani, prijatelji obitelji i brojni volonteri. Ljudi su stalno pristizali. Organizirane su grupe od 10 do 15 osoba koje su sustavno pretraživale teren, šumu, livade, putove i rubna područja sela. U jednom trenutku, prema procjenama mještana, u potrazi je sudjelovalo oko 200 ljudi.

Nakon šest sati, u 21:15, dječak je pronađen nekoliko stotina metara od mjesta gdje je posljednji put viđen. U dobrom je stanju, iako je bilo malo podhlađen. Mještani su slavili pronalazak, a majka dječaka kasnije je zahvalila svima na pomoći, ističući da je podrška cijele zajednice bila nevjerojatna. Dječak je, prema riječima majke, nakon što se uplašio psa, odlutao u šumu i zaspao. Kad se probudio i shvatio da ga traže, odmah se javio.

- Saznala sam da je vojska angažirana, baranjske općine. Plačem i još jednom zahvaljujemo iz dubine srca svima. Svi na terenu bili su izvrsno organizirani. Nikada nećemo zaboraviti ovu podršku. Hvala vam što ste pokazali koliko zajedništvo znači - rekla je majka dječaka.

HGSS nestao dječak Baranja

