Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
JEDINI PRITRČAO U POMOĆ

Dragulj vatrenih protivničkom igraču spasio život pa zbog herojske reakcije dobio nagradu

Bundesliga - FC Cologne v Hamburg SV
Thilo Schmuelgen/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.12.2025.
u 10:50

Dok su ostali igrači u šoku gledali što se događa, jedan je čovjek reagirao instinktivno i bez oklijevanja. Hrvatski reprezentativni stoper Luka Vušković shvatio je ozbiljnost situacije, munjevito dotrčao do Danca i kleknuo pored njega kako bi mu pružio prvu pomoć.

Utakmica petnaestog kola njemačke Bundeslige između HSV-a i Eintrachta iz Frankfurta, koja je na kraju završila rezultatom 1:1, ostat će upamćena po trenutku koji je sledio krv u žilama desecima tisuća navijača na stadionu. Igrala se 65. minuta kada je danski branič Rasmus Kristensen u borbi za loptu pao na travnjak nakon sudara sa suparničkim igračem Mirom Muheimom. Kristensen je ostao nepomično ležati, a stadionom je zavladao potpuni muk.

Dok su ostali igrači u šoku gledali što se događa, jedan je čovjek reagirao instinktivno i bez oklijevanja. Hrvatski reprezentativni stoper Luka Vušković shvatio je ozbiljnost situacije, munjevito dotrčao do Danca i kleknuo pored njega kako bi mu pružio prvu pomoć.

Vušković je, sumnjajući da bi se Kristensen mogao ugušiti, odmah gurnuo prste u njegova usta kako bi se uvjerio da mu jezik nije blokirao dišne putove. Njegova brza i herojska reakcija pokazala se ključnom u napetim sekundama dok medicinska služba Eintrachta nije stigla do unesrećenog igrača. Nakon nekoliko trenutaka agonije, uslijedilo je ogromno olakšanje. Kristensen je došao k svijesti, a stadion je prodisao.

Vuškovićevu herojsku reakciju prepoznala je Bundesliga te mladog hrvatskog dragulja nagradila trofejem Fairplay potez mjeseca. Na službenom profilu lige situacija je opisana kao: "Intervencija koja spašava život."

http://

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija HSV Bundesliga Vatreni Luka Vušković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!