Dragulj vatrenih protivničkom igraču spasio život pa zbog herojske reakcije dobio nagradu

Utakmica petnaestog kola njemačke Bundeslige između HSV-a i Eintrachta iz Frankfurta, koja je na kraju završila rezultatom 1:1, ostat će upamćena po trenutku koji je sledio krv u žilama desecima tisuća navijača na stadionu. Igrala se 65. minuta kada je danski branič Rasmus Kristensen u borbi za loptu pao na travnjak nakon sudara sa suparničkim igračem Mirom Muheimom. Kristensen je ostao nepomično ležati, a stadionom je zavladao potpuni muk.

Dok su ostali igrači u šoku gledali što se događa, jedan je čovjek reagirao instinktivno i bez oklijevanja. Hrvatski reprezentativni stoper Luka Vušković shvatio je ozbiljnost situacije, munjevito dotrčao do Danca i kleknuo pored njega kako bi mu pružio prvu pomoć.

Vušković je, sumnjajući da bi se Kristensen mogao ugušiti, odmah gurnuo prste u njegova usta kako bi se uvjerio da mu jezik nije blokirao dišne putove. Njegova brza i herojska reakcija pokazala se ključnom u napetim sekundama dok medicinska služba Eintrachta nije stigla do unesrećenog igrača. Nakon nekoliko trenutaka agonije, uslijedilo je ogromno olakšanje. Kristensen je došao k svijesti, a stadion je prodisao.

Vuškovićevu herojsku reakciju prepoznala je Bundesliga te mladog hrvatskog dragulja nagradila trofejem Fairplay potez mjeseca. Na službenom profilu lige situacija je opisana kao: "Intervencija koja spašava život."

http:// Life-saving intervention ❤️



The Milka #BLFairplay moment for December comes from @HSV's Luka Vušković 👏#Bundesliga pic.twitter.com/uWHNinOm6N — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 23, 2025