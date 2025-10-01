Naši Portali
OVO JE IZNENADILO MNOGE

Igrač Dinama zabezeknuo naciju, nesvakidašnjim potezom jasno je poručio što želi

Autor
Patrik Mršnik
01.10.2025.
u 18:48

Slovenski izbornik Matjaž Kek potvrdio je kako je pokušao vratiti veznjaka Dinama Mihu Zajca u reprezentaciju. Unatoč sjajnoj formi u dresu 'Modrih', 31-godišnji nogometaš donio je odluku koja je odjeknula u susjednoj državi

Nogometna reprezentacija Slovenije s imperativom pobjede ulazi u listopadski ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, no morat će to učiniti bez jednog od svojih najkreativnijih igrača. Izbornik Matjaž Kek objavio je popis za utakmice protiv Kosova i Švicarske, a na njemu se, unatoč sjajnim igrama u dresu Dinama, nije našlo ime Mihe Zajca. Kek je otkrio kako je osobno kontaktirao veznjaka i pozvao ga natrag u momčad, no dobio je negativan odgovor. "Napravio sam taj korak. Nazvao sam ga i razgovarali smo, između ostalog i o reprezentaciji. S njim sam imao vrlo korektan i očekivan razgovor", izjavio je Kek, ne skrivajući razočaranje Zajcovom odlukom.

Primarni cilj Mihe Zajca trenutno je isključivo Dinamo. Nakon turbulentnog razdoblja u turskom velikanu Fenerbahçeu, gdje je pod vodstvom Joséa Mourinha pao u drugi plan, te posudbe u francuskom Toulouseu, Zajc je u Maksimiru pronašao novu energiju. U kratkom roku postao je jedan od ključnih igrača i miljenik navijača, a posebno je briljirao u utakmici Europske lige protiv svog bivšeg kluba. Kek razumije njegovu posvećenost klubu, ali je poslao i jasnu poruku: "Njegov primarni cilj trenutno je Dinamo, s jedne strane to razumijem, ali s druge strane želio bih istaknuti da se u reprezentaciji ne igra za Matjaža Keka niti protiv Matjaža Keka, već za Sloveniju."

Ovaj rasplet nije potpuno iznenađenje. Odnos između Zajca i reprezentacije narušen je još od priprema za prošlogodišnje Europsko prvenstvo. Nakon što je otpao s konačnog popisa putnika za Euro, Zajc je objavom na društvenim mrežama dao naslutiti da je njegova reprezentativna priča završena. Posljednji nastup za Sloveniju upisao je u studenom 2023. godine protiv Danske, kada je na terenu proveo simbolične četiri minute. Od tada ga Kek nije pozivao, a čini se da je igračeva odluka o povlačenju sada i konačna.
