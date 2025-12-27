Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
IZ PRVE RUKE

Legenda nam je ispričala kako je u Hajduku skinula grb s petokrakom: Kad smo ih vidjeli, nismo izdržali!

YouTube screenshot
Autor
Tomislav Dasović
27.12.2025.
u 11:49

Tomislav Piplica bio je s Hajdukom na australskoj turneji 1990. godine, na kojoj se pisala novija povijest splitskog kluba

Legendarni Bugojanac, 56-godišnji Tomislav Piplica, bio je jedan od najosebujnijih vratara u njemačkoj 1. i 2. Bundesligi. Na žalost, jedna od njegovih najupečatljivijih sekvenci njegove karijere bio je nesretni, bizarni autogol u dresu Energie Cottbusa, 6. travnja 2002. godine, u utakmici s Borussijom iz Mönchengladbacha (3:3). Sjetit ćete se, Piplicu je tom (ne)zgodom na gol-crti jedna posve bezopasna lopta koja je letjela u visokom luku pogodila u glavu i odsjela u mrežu.
No, nije li nekorektno jednu sjajnu karijeru vratara koji je deset godina branio za Energie Cottbus u 1. i 2. Bundesligi (117 nastupa u prvoj i 131 u drugoj) svesti na jedan pacerski gol? Nismo željeli razgovor početi tim famoznim autogolom, ali ta tema nekako se nametnula sama po sebi. Piplici nije problem o tome govoriti...

- Ja zbog tog kiksa nisam imao nikakvih problema, niti me tko prozivao, niti mi je itko to zamjerio. U tom trenutku od prečke nisam vidio loptu kojoj je vjetar bio promijenio smjer i zato me pogodila u glavu. Teško mi je pala ta pogreška, budući da sam u toj utakmici bio u odličnoj formi i obranio 4-5 teških šuteva. Što ćete, dogodi se... Ali, malo tko zna da sam u sljedećoj utakmici u Stuttgartu branio za Energie Cottbus sa slomljenim prstom i sačuvao mrežu netaknutom - priča Piplica.
Dugokosi, bradati Bugojanac bio je osebujna vratarska pojava. Na sceni se pojavio još kao tinejdžer u svojoj matičnoj Iskri, u vrijeme kada je u Bugojnu vratarsku afirmaciju stjecao Dražen Ladić. Piplica je bio najveći vratarski talent u BiH, što mu je priskrbilo status mladoga reprezentativca Jugoslavije i pozivnicu za Svjetsko prvenstvo u Čileu 1987., na kojemu je mlada jugoslavenska reprezentacija osvojila zlato.

- Eto, branio sam za mladu, kasnije i za A reprezentaciju BiH (9 nastupa, nap.a.), branio sam za Jugoslaviju i nadao sam se da ću možda kasnije braniti i za Hrvatsku, ali se to nije ostvarilo – kaže Piplica.
Je li istina da je Ćirin uvjet bio da se ošišate?
- Ne znam. To je u Njemačkoj, dok je bio trener Hannovera, izjavio Branko Ivanković. No, ne žalim ni za čim, uostalom, bila je vrlo jaka konkurencija tada u hrvatskoj reprezentaciji; Ladić, Slavica, Mrmić, Gabrić...
Kakav je bio Dražen Ladić u svojoj bugojanskoj eri? Došao je tamo s 19 godina.
- Bio je “neobrađen” vratar, s kukovima u modricama zbog loše tehnike bacanja, no došao je u ruke pravome vratarskom trenerskom majstoru, pokojnom Stipi Pejaku, i kod njega je Dražen jako napredovao i razvio se u odličnog golmana. Pejak je prije trenirao i Dautbegovića, Stojića, pa našega prvoga vratara Škaru...
Tomislav Piplica ostavio je dubok trag u HNL-u braneći za Istru, Segestu i Samobor, ukupno u 184 nastupa. Najsretnije razdoblje proveo je u Sisku, od 1993. do 1997. godine.
- Vodio nas je Zlatko Kranjčar, imali smo sjajnu momčad, s Mlinkom, Kalapačem, braćom Petrović, Tarzanom Cvjetkovićem, Peternacom..., bili su tu i Silvio Marić, Prskalo, Jurković... Dogurali smo do finala Intertoto kupa.

Jeste li ikada bili u kombinaciji za Dinamo?
- Ne, nikada.
A za Hajduk?
- Pa u Hajduku sam bio! Proveo sam u Splitu tri mjeseca, nakon izlaska iz vojske u ožujku 1990. godine. Čak sam bio pozvan na australsku turneju, na kojoj smo skinuli s dresova Hajdukov grb s petokrakom. Na toj turneji vratari smo bili Mladen Pralija i ja.
Kako je došlo do skidanja grba?
- Ne sjećam se tko je bio inicijator, ali znam da smo svi zajednički, spontano to odlučili. Istrčali smo na zagrijavanje uoči početka utakmice u Sydneyu, i ispod trenirki imali smo grb s petokrakom. Kada smo vidjeli u publici tolike hrvatske zastave, nismo izdržali, otišli smo u svlačionicu i svaki je igrač sa svoga dresa strgnuo taj grb. Nije nas bilo strah sankcija, na kraju ih i nije bilo jer bi nas morali sve kazniti.

Zašto niste ostali u Hajduku?
- Nudili su mi ugovor na četiri godine, na što nisam bio pristao, pa sam otišao u NK Zagreb.
 
U Energieu, današnjem trećeligašu, branili ste deset godina, imate kultni status u tom istočnonjemačkom klubu. Koja vam je bila najbolja utakmica u dresu Energiea?
 
- Kada smo se drugi put plasirali u 1. Bundesligu, već sam imao 39 godina, i u toj dobi jedini put sam u Kickeru dobio najvišu ocjenu, jedinicu. Protiv Bayera u Leverkusenu branio sam bravurozno.
 
Piplica je na svojim igračkim vrhuncima u Cottbusu doživio počasti kao nijedan drugi hrvatski nogometaš.

 - Jedini sam Hrvat koji je ugostio čak dva njemačka kancelara, Gerharda Schrödera i Angelu Merkel. Schröder nam je bio u gostima 2001. godine, kada nam je bila potrebna pomoć vlade u gradnji stadiona. Došao nam je na trening, pucao mi je penal i ja sam mu obranio. Neki su mi u klubu to bili zamjerili (smije se). Angela Merkel bila je pak na jednoj našoj utakmici, pa sam je prije tog susreta pozdravio u ime igrača – zaključio je Piplica.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta
Ključne riječi
Hrvatska Jugoslavija Hajduk Tomislav Piplica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!