Legenda nam je ispričala kako je u Hajduku skinula grb s petokrakom: Kad smo ih vidjeli, nismo izdržali!

Legendarni Bugojanac, 56-godišnji Tomislav Piplica, bio je jedan od najosebujnijih vratara u njemačkoj 1. i 2. Bundesligi. Na žalost, jedna od njegovih najupečatljivijih sekvenci njegove karijere bio je nesretni, bizarni autogol u dresu Energie Cottbusa, 6. travnja 2002. godine, u utakmici s Borussijom iz Mönchengladbacha (3:3). Sjetit ćete se, Piplicu je tom (ne)zgodom na gol-crti jedna posve bezopasna lopta koja je letjela u visokom luku pogodila u glavu i odsjela u mrežu.

No, nije li nekorektno jednu sjajnu karijeru vratara koji je deset godina branio za Energie Cottbus u 1. i 2. Bundesligi (117 nastupa u prvoj i 131 u drugoj) svesti na jedan pacerski gol? Nismo željeli razgovor početi tim famoznim autogolom, ali ta tema nekako se nametnula sama po sebi. Piplici nije problem o tome govoriti...

- Ja zbog tog kiksa nisam imao nikakvih problema, niti me tko prozivao, niti mi je itko to zamjerio. U tom trenutku od prečke nisam vidio loptu kojoj je vjetar bio promijenio smjer i zato me pogodila u glavu. Teško mi je pala ta pogreška, budući da sam u toj utakmici bio u odličnoj formi i obranio 4-5 teških šuteva. Što ćete, dogodi se... Ali, malo tko zna da sam u sljedećoj utakmici u Stuttgartu branio za Energie Cottbus sa slomljenim prstom i sačuvao mrežu netaknutom - priča Piplica.

Dugokosi, bradati Bugojanac bio je osebujna vratarska pojava. Na sceni se pojavio još kao tinejdžer u svojoj matičnoj Iskri, u vrijeme kada je u Bugojnu vratarsku afirmaciju stjecao Dražen Ladić. Piplica je bio najveći vratarski talent u BiH, što mu je priskrbilo status mladoga reprezentativca Jugoslavije i pozivnicu za Svjetsko prvenstvo u Čileu 1987., na kojemu je mlada jugoslavenska reprezentacija osvojila zlato.

- Eto, branio sam za mladu, kasnije i za A reprezentaciju BiH (9 nastupa, nap.a.), branio sam za Jugoslaviju i nadao sam se da ću možda kasnije braniti i za Hrvatsku, ali se to nije ostvarilo – kaže Piplica.

Je li istina da je Ćirin uvjet bio da se ošišate?

- Ne znam. To je u Njemačkoj, dok je bio trener Hannovera, izjavio Branko Ivanković. No, ne žalim ni za čim, uostalom, bila je vrlo jaka konkurencija tada u hrvatskoj reprezentaciji; Ladić, Slavica, Mrmić, Gabrić...

Kakav je bio Dražen Ladić u svojoj bugojanskoj eri? Došao je tamo s 19 godina.

- Bio je “neobrađen” vratar, s kukovima u modricama zbog loše tehnike bacanja, no došao je u ruke pravome vratarskom trenerskom majstoru, pokojnom Stipi Pejaku, i kod njega je Dražen jako napredovao i razvio se u odličnog golmana. Pejak je prije trenirao i Dautbegovića, Stojića, pa našega prvoga vratara Škaru...

Tomislav Piplica ostavio je dubok trag u HNL-u braneći za Istru, Segestu i Samobor, ukupno u 184 nastupa. Najsretnije razdoblje proveo je u Sisku, od 1993. do 1997. godine.

- Vodio nas je Zlatko Kranjčar, imali smo sjajnu momčad, s Mlinkom, Kalapačem, braćom Petrović, Tarzanom Cvjetkovićem, Peternacom..., bili su tu i Silvio Marić, Prskalo, Jurković... Dogurali smo do finala Intertoto kupa.

Jeste li ikada bili u kombinaciji za Dinamo?

- Ne, nikada.

A za Hajduk?

- Pa u Hajduku sam bio! Proveo sam u Splitu tri mjeseca, nakon izlaska iz vojske u ožujku 1990. godine. Čak sam bio pozvan na australsku turneju, na kojoj smo skinuli s dresova Hajdukov grb s petokrakom. Na toj turneji vratari smo bili Mladen Pralija i ja.

Kako je došlo do skidanja grba?

- Ne sjećam se tko je bio inicijator, ali znam da smo svi zajednički, spontano to odlučili. Istrčali smo na zagrijavanje uoči početka utakmice u Sydneyu, i ispod trenirki imali smo grb s petokrakom. Kada smo vidjeli u publici tolike hrvatske zastave, nismo izdržali, otišli smo u svlačionicu i svaki je igrač sa svoga dresa strgnuo taj grb. Nije nas bilo strah sankcija, na kraju ih i nije bilo jer bi nas morali sve kazniti.

Zašto niste ostali u Hajduku?

- Nudili su mi ugovor na četiri godine, na što nisam bio pristao, pa sam otišao u NK Zagreb.



U Energieu, današnjem trećeligašu, branili ste deset godina, imate kultni status u tom istočnonjemačkom klubu. Koja vam je bila najbolja utakmica u dresu Energiea?



- Kada smo se drugi put plasirali u 1. Bundesligu, već sam imao 39 godina, i u toj dobi jedini put sam u Kickeru dobio najvišu ocjenu, jedinicu. Protiv Bayera u Leverkusenu branio sam bravurozno.



Piplica je na svojim igračkim vrhuncima u Cottbusu doživio počasti kao nijedan drugi hrvatski nogometaš.

- Jedini sam Hrvat koji je ugostio čak dva njemačka kancelara, Gerharda Schrödera i Angelu Merkel. Schröder nam je bio u gostima 2001. godine, kada nam je bila potrebna pomoć vlade u gradnji stadiona. Došao nam je na trening, pucao mi je penal i ja sam mu obranio. Neki su mi u klubu to bili zamjerili (smije se). Angela Merkel bila je pak na jednoj našoj utakmici, pa sam je prije tog susreta pozdravio u ime igrača – zaključio je Piplica.