VIDEO Noćna mora Zvezde na Marakani! Pafos im je zabio u 38. sekundi play-offa Lige prvaka

Nogometaši Crvene zvezde i Pafosa večeras igraju prvu utakmicu play-offa Lige prvaka. Nakon prvih 45 minuta igre Ciprani su vodili 1:0, a strijelac je João Correia, koji je pogodio već u prvoj minuti susreta.

Gosti su poveli nakon samo 38 sekundi na stadionu Rajko Mitić. Muamer Tanković pronašao je Correiu, a on je preciznim udarcem s 20 metara pogodio bliži desni kut za šok u Beogradu. Gol možete pogledati OVDJE.

Hrvatski krilni napadač Mislav Oršić ovaj put nije u početnoj postavi Pafosa i čeka priliku s klupe. Pobjednik dvomeča plasirat će se u grupnu fazu Lige prvaka. Utakmica je još u tijeku.