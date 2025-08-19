Naši Portali
NEOČEKIVANI GOL

VIDEO Noćna mora Zvezde na Marakani! Pafos im je zabio u 38. sekundi play-offa Lige prvaka

Champions League - Group G - Crvena Zvezda v RB Leipzig
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
19.08.2025.
u 22:00

Hrvatski krilni napadač Mislav Oršić ovaj put nije u početnoj postavi Pafosa i čeka priliku s klupe

Nogometaši Crvene zvezde i Pafosa večeras igraju prvu utakmicu play-offa Lige prvaka. Nakon prvih 45 minuta igre Ciprani su vodili 1:0, a strijelac je João Correia, koji je pogodio već u prvoj minuti susreta.

Gosti su poveli nakon samo 38 sekundi na stadionu Rajko Mitić. Muamer Tanković pronašao je Correiu, a on je preciznim udarcem s 20 metara pogodio bliži desni kut za šok u Beogradu. Gol možete pogledati OVDJE.

Hrvatski krilni napadač Mislav Oršić ovaj put nije u početnoj postavi Pafosa i čeka priliku s klupe. Pobjednik dvomeča plasirat će se u grupnu fazu Lige prvaka. Utakmica je još u tijeku.

Champions League - Group G - Crvena Zvezda v RB Leipzig
1/8
Ključne riječi
Crvena zvezda Pafos Liga prvaka

