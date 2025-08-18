Dva dinamovca žele srušiti Zvezdu. Dolaze u grotlo Marakane, ali postoji problem

Za Pafos bi od prve minute trebali zaigrati i bivši Dinamovi nogometaši Mislav Oršić i Ivan Šunjić. Trener gostiju Juan Carlos Carcedo svjestan je snage Crvene zvezde, ali naglašava kako njegova momčad u Beograd stiže s jasnim ciljem. "Očekuje nas ogroman izazov. Crvena zvezda je klub s velikom tradicijom i europskim iskustvom, ali i mi želimo ispisati novu stranicu povijesti našeg kluba", poručio je Carcedo.

Veliki udarac za Ciprane predstavlja izostanak iskusnog stopera Davida Luiza, bivše zvijezde Premier lige, koji neće konkurirati za ovaj dvoboj. "David Luiz nije prijavljen za ovu fazu natjecanja. Radi se o igraču bogate karijere i velike važnosti, ali trenutno nije potpuno spreman i ne može nam pomoći. To je za nas veliki hendikep, no moramo pronaći rješenje", istaknuo je španjolski stručnjak.

Unatoč tome, Carcedo vjeruje u svoju ekipu i naglašava da ključ leži u prvoj utakmici: "Pokušat ćemo pokazati igru koju gradimo posljednjih sezona. Znamo da nije uvijek dovoljno igrati dobro, važno je kako se predstaviš u natjecateljskom ritmu. Naravno da idemo po pobjedu ili barem povoljan rezultat za uzvrat na Cipru."

Dodao je i kako je cijeli projekt Pafosa usmjeren prema povijesnom iskoraku, plasmanu u Ligu prvaka. "Tri godine radimo zajedno na istom cilju i ovo nam je zajednički san. Znamo koliko će biti teško, ali vjerujemo u svoje šanse, imamo kvalitetu, ambiciju i snagu."

Na pitanje što smatra najvećom snagom svoje momčadi, Carcedo je zaključio: "Naš stil igre. To je naše glavno oružje, način na koji igramo i forma koju smo pokazali u posljednje vrijeme. Ako to prenesemo na teren, vjerujem da možemo doći do pobjede."