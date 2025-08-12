VIDEO Tako to radi Mislav Oršić: Pogledajte kako je zabio, vodi svoj klub prema Ligi prvaka

Bila je to eksplozija oduševljenja na stadionu u Pafosu, trenutak koji je potvrdio da se jedna velika karijera vraća na staze stare slave. Igrala se tek druga minuta uzvratnog susreta 3. pretkola Lige prvaka kada je Mislav Oršić ponovno podsjetio na svoje najbolje dane. Akcija je krenula s desne strane, lopta je došla do Šveđanina bosanskohercegovačkih korijena Muamera Tankovića, čiji je prvi udarac vratar ukrajinske momčadi uspio obraniti. No, lopta se, kao u fliperu, ponovno odbila do Tankovića, koji je ovaj put nesebično asistirao. Na lijevoj strani peterca, potpuno sam, čekao je Oršić. Mirno je primio loptu i desnom nogom je pospremio u praktički praznu mrežu, izazvavši delirij na tribinama. Bio je to njegov prvi pogodak u novoj sezoni, i to u najvažnijem trenutku, već nakon 90-ak sekundi igre, za vodstvo koje je Pafosu donijelo ogromnu prednost.



Ovaj pogodak imao je daleko veći značaj od samog vodstva. Ciparski prvak, za koji Oršić nastupa od siječnja 2025., u uzvrat je ušao s minimalnom, ali vrijednom prednošću od 1:0 iz prve utakmice odigrane u Kijevu, gdje je strijelac bio Anderson Silva u završnici susreta. Oršićev rani gol u uzvratu udvostručio je ukupnu prednost na 2:0 i stavio slavni kijevski Dinamo u gotovo bezizlaznu situaciju. Za Pafos, klub koji je prošle sezone po prvi put u povijesti osvojio naslov prvaka Cipra, ovaj rezultat značio je da su na korak do play-offa Lige prvaka, posljednje prepreke do sna o nastupu među europskom elitom. Potencijalni protivnik u toj fazi bit će bolji iz dvomeča Crvene zvezde i Lecha iz Poznana, što dodatno podiže uloge.