VIDEO Netko je zapalio kip Cristiana Ronalda, ostavio je poruku: 'Ovo je zadnje Božje upozorenje...'

Šokantna snimka s portugalskog otoka Madeire izazvala je zgražanje javnosti. Na njoj mladić, koji se na Instagramu predstavlja kao "zaino.tcc.filipe", polijeva brončani kip Cristiana Ronalda zapaljivom tekućinom, a zatim ga pali upaljačem. Dok su plamenovi gutali skulpturu ispred muzeja CR7 u Funchalu, počinitelj je izveo neobičan ples uz glasnu rap glazbu sa zvučnika. Cijeli performans snimio je i podijelio sa svojih tisuću pratitelja, a video je ubrzo postao viralan i izazvao lavinu osuda.

Osim samog čina vandalizma, posebnu je pažnju privukla poruka koju je ostavio uz snimku, označivši i samog nogometaša: "Ovo je zadnje Božje upozorenje @cristiano." Mladić, koji sebe opisuje kao "osobu, freestylera i lokalnog čovjeka", navukao je na sebe bijes Ronaldovih obožavatelja i lokalnog stanovništva. Komentari ispod objave bili su puni osuda. "Misliš da je dobro to što si učinio? Mislim da je bilo nepotrebno i sve za lajkove", napisao je jedan korisnik. Drugi su pak komentirali kako mu je potrebna pomoć, referirajući se na vulgarne geste prema kipu.

Instagram user 'zaino.tcc.filipe' filmed himself setting fire to Cristiano Ronaldo's statue outside the CR7 Museum in Funchal.



Madeira's PSP (Public Security Police) says it is "trying to identify the perpetrator of the crime of damage." pic.twitter.com/A1GIuMszpQ — foot.mundo (@_footmundo) January 20, 2026

Lokalna policija odmah je izvijestila kako je počinitelj identificiran, no potraga za njim još traje. Prema policijskom izvoru iz Funchala, radi se o osobi koja im je poznata od ranije zbog sličnih incidenata. Slučaj se istražuje kao kazneno djelo oštećenja javne imovine, a procjenjuje se je li na skulpturi nastala trajna šteta. Iako je plamen u početku zahvatio cijeli kip, vatra se relativno brzo ugasila. Iz muzeja CR7 kratko su poručili kako je slučaj prepušten policiji te da nemaju daljnjih komentara.

Kip, otkriven krajem 2014. u nazočnosti Ronalda, jedna je od najvećih turističkih atrakcija na otoku. Smješten na prometnoj lokaciji uz obalu, nezaobilazna je točka za tisuće turista. Od samog postavljanja kip izaziva kontroverze, ponajviše zbog naglašene anatomske izbočine u hlačama, što je postalo predmetom internetskih šala. Unatoč tome, kip je postao simbolom ne samo Ronalda, već i međunarodne prepoznatljivosti Madeire.

Nažalost, ovo nije prvi put da je Ronaldov spomenik na meti vandala. U siječnju 2016. godine, kip je oskvrnut nakon što je Lionel Messi osvojio svoju petu Zlatnu loptu, pobijedivši upravo Ronalda. Tada su vandali, za koje se pretpostavljalo da su Messijevi navijači, na leđima kipa crvenom bojom ispisali "Messi" i broj deset. Taj čin izazvao je oštru reakciju Ronaldove obitelji.

Najglasnija je bila njegova sestra Kátia Aveiro, koja je počinitelje nazvala "frustriranim divljacima koji bi trebali živjeti u Siriji", dodavši kako je "posramljena i tužna". U emotivnoj objavi tada je napisala: "Sramotna je zavist koja ga okružuje i bijes koji neki nevoljeni i frustrirani glupani iskazuju u javnosti. Ljudi odgovorni za ovo trebali bi znati da je naš otok izabran za vodeću svjetsku destinaciju dijelom zahvaljujući i njemu."