Od čistača ulica do prvaka svijeta i ljubavnika Pamele Anderson, uspio se osramotiti pred Kolindom Grabar Kitarović

U dokumentarcu o trijumfu francuske reprezentacije na svjetksom prvenstvu 2018. godine pod nazivom Deuxième étoile („Druga zvjezdica“), otkriven je jedan do tada nepoznat i komičan detalj. Film, koji je na kanalu TF1 pratilo više od tri milijuna gledatelja, mnoge je vratio u nostalgično raspoloženje nakon osvajanja naslova u Russia.

Posebnu pozornost privukla je anegdota Adila Ramija, koju je ispričao pred kamerama. Sve se dogodilo u svlačionici „Tricolora“ samo nekoliko minuta nakon pobjede u finalu protiv Hrvatske (4:2). Dok su igrači slavili, tadašnja hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ušla je čestitati izabranicima Didier Deschampsa. Ono što je uslijedilo kasnije je prepričao sam Rami.

- Predsjednica Hrvatske me pogleda i kaže: Lijepi brkovi.A ja joj odgovorim - Hvala, obožavam Mykonos! Nije ništa rekla, samo se zahvalila i otišla. Tada me Olivier Giroud pogledao i rekao - Jesi li ti lud? Mykonos je u Grčkoj. Odgovorio sam mu - Ah, više ni sam ne znam. Nema veze – ja sam svjetski prvak.

Rođen na Korzici u obitelji marokanskih doseljenik Rami je djetinjstvo proveo u Fréjusu, gradiću na jugu Francuske. Nakon što je otac napustio obitelj, preuzeo je odgovornost i, kako bi pomogao majci zaposlenoj u gradskoj upravi, zaposlio se kao komunalni radnik. Njegova svakodnevica nije uključivala individualne treninge i nutricioniste, već ranojutarnja ustajanja kako bi čistio ulice, uklanjao grafite i brinuo se o gradskom zelenilu. Nogomet je u to doba bio samo hobi, bijeg od surove stvarnosti koji je prakticirao u lokalnom amaterskom klubu Étoile Fréjus Saint-Raphaël, natječući se u Četvrtoj francuskoj ligi.

Na jednoj od utakmica četvrte lige primijetili su ga skauti Lillea. Poziv na probu u Lille bio je šok, a Rami je kasnije priznao da isprva nije mogao vjerovati da mu netko želi platiti da igra nogomet. Sa 21 godinom potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor, u dobi kada se za mnoge nogometaše već smatra da su propustili vlak. Ubrzo nakon dolaska u klub, zbog ozljede najboljeg prijatelja, trener ga je prebacio na poziciju središnjeg braniča, što se pokazalo kao potez koji mu je zauvijek promijenio karijeru.

Njegov uspon bio je strelovit. U Lilleu je postao stup obrane i ključni igrač momčadi koja je 2011. godine, na iznenađenje cijele Francuske, osvojila dvostruku krunu, prvenstvo i kup. Taj uspjeh katapultirao ga je na veliku scenu, a uslijedili su transferi u europske velikane. Prvo je zaigrao za španjolsku Valenciju, zatim je ispunio dječački san potpisavši za Milan, da bi vrhunac klupske karijere doživio u Sevilli, s kojom je 2016. godine osvojio UEFA Europsku ligu. Njegov karakter nije mu uvijek išao u prilog; iz Valencije je otišao nakon javne svađe s trenerom Miroslavom Đukićem, pokazavši svijetu da je jednako strastven i izvan terena. No, upravo ga je ta strast vodila prema najvećem dosegu o kojem svaki nogometaš sanja. Njegov put vodio ga je kroz brojne klubove, uključujući Marseille, Fenerbahçe i Boavistu.

Kruna karijere stigla je 2018. godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Iako je bio dio momčadi koja je postala prvak svijeta, Rami na turniru nije odigrao niti jednu jedinu minutu. Ipak, njegova uloga bila je nemjerljivo važna. Suigrači i izbornik Didier Deschamps isticali su ga kao ključnu figuru za atmosferu u svlačionici, vođu čiji je duh držao momčad na okupu. Postao je svojevrsni talisman ekipe, a njegovi brkovi pretvorili su se u ritual; suigrači, uključujući Antoinea Griezmanna i Kyliana Mbappéa, dodirivali su ih za sreću prije svake utakmice.

Dok je na terenu gradio reputaciju neustrašivog braniča, njegov privatni život postao je jednako turbulentan i praćen budnim okom javnosti. Godine 2017. ušao je u vezu s američkom glumicom i seks-simbolom Pamelom Anderson, a njihov odnos ubrzo je postao glavna tema tabloida diljem svijeta. Živjeli su zajedno u raskošnoj vili na jugu Francuske, no idila nije dugo trajala. Veza je završila 2019. godine javnim skandalom nakon što ga je Anderson na društvenim mrežama optužila za "dvostruki život", nevjeru i fizičko nasilje. Rami je sve optužbe oštro demantirao, no šteta je već bila učinjena, a priča o njihovom prekidu zasjenila je mnoge njegove sportske uspjehe.

Kontroverze ga nisu zaobilazile ni u profesionalnom životu. Iste godine kada je prekinuo s Pamelom, dobio je otkaz u Marseilleu zbog, kako je klub naveo, "teške povrede radne discipline". Rami je, naime, prijavio ozljedu kako bi izbjegao trening, da bi se istog dana pojavio kao natjecatelj u popularnoj i fizički izuzetno zahtjevnoj televizijskoj emisiji Fort Boyard. Sudjelovanje u igrama koje su uključivale hrvanje u blatu dok je službeno bio ozlijeđen bila je kap koja je prelila čašu strpljenja uprave kluba. Ovaj incident, zajedno s kratkom i neuspješnom epizodom u ruskom Sočiju gdje, kako tvrdi, nikada nije bio plaćen, pokazao je i drugu stranu njegove ličnosti, onu neobuzdanu i ponekad nepromišljenu.

Nakon što je završio profesionalnu karijeru 2023. godine u dresu Troyesa, Adil Rami nije nestao s javne scene. Njegova karizma i smisao za humor osigurali su mu uspješnu tranziciju u medijski svijet. Postao je popularno televizijsko lice u Francuskoj, radeći kao stručni analitičar nogometnih utakmica i sudjelujući u zabavnim emisijama poput "Plesa sa zvijezdama".