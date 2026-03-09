Nije samo najljepša navijačica Uniteda: Medicinska sestra iz Norveške osvojila je svijet i Old Trafford

Therese Gudmundsen ponovno je ubrzala puls nogometnim navijačima svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama. Atraktivna Norvežanka prikupila je više od 331 tisuće pratitelja zahvaljujući provokativnim objavama u kojima gotovo uvijek pozira u opremi Manchester United. Ovoga puta, međutim, zvijezda društvenih mreža napravila je pauzu od britanskog proljeća i otputovala u Da Nang, gdje uživa na poznatoj plaži My Khe Beach.

Zanimljivo, riječ je o jednoj od rijetkih objava u kojoj se ne može vidjeti dres Manchester Uniteda. Inače radi kao medicinska sestra, no popularnost na Instagramu i TikToku otvorila joj je i nove poslovne prilike. Obožavatelji su brzo preplavili komentare na njezinu najnoviju objavu iz Vijetnama, koja je već prikupila gotovo 10000 lajkova, a broj i dalje raste.

Rođena u Stavangeru, norveškom gradu poznatom po naftnoj industriji i slikovitim fjordovima, a danas nastanjena u arktičkom gradu Bodø, po struci je medicinska sestra. Prije nego što je njezino lice postalo prepoznatljivo na društvenim mrežama, godine je provela radeći u službi kućne njege.

Posebnu pažnju privukla je njezina impresivna kolekcija dresova, kroz koju je ispričala povijest kluba. Od modernih Adidasovih garnitura s logotipima TeamViewera i Chevroleta, preko kultnih retro dresova s natpisom Sharp i AIG, pa sve do plavog vratarskog dresa s imenom Davida de Gee, svaki komad odjeće imao je svoju priču. Taj dosljedni fokus na nogometnu strast privukao je sponzore i brendove, što je Therese omogućilo da se pridruži agenciji "Maximize". Njezina procijenjena neto vrijednost od otprilike 500.000 dolara nije postala svrha sama po sebi, već sredstvo za ostvarenje sna: putovati svijetom i biti dvanaesti igrač svom timu, bez obzira na kojem se kontinentu igrala utakmica.

Nije se ustručavala pokazati ni svoju provokativnu stranu, što je dokazala fotografijom na kojoj pokazuje srednji prst prema Etihad stadionu, domu Manchester Cityja, potezom koji je zapalio društvene mreže u prosincu 2024. godine. Taj čin, iako kontroverzan, učvrstio je njezin status među najvatrenijim navijačima. Njezin humor također je postao legendaran, posebno video u kojem stoji na stepenicama tribine Sir Alexa Fergusona i komično "traži Liverpool" na dnu prvenstvene ljestvice, upotpunjen meme-editom s lubanjom iznad glave.

Kada se ugase kamere i svjetla reflektora, Therese se vraća svojim tihim strastima koje otkrivaju njezinu kreativnu i prizemljenu stranu. Život pod budnim okom javnosti balansira predanom fitness rutinom i povremenim partijama golfa, koje joj pomažu da ostane fokusirana. Njezina kreativnost najviše dolazi do izražaja u kuhinji, gdje se pretvara u vrsnu kuharicu i slastičarku, ali i kroz pletenje, hobi koji se na prvu čini nespojivim s njezinom dinamičnom personom. Njezina ljubav prema životinjama još je jedan važan dio njezina identiteta; vlasnica je mačke koja je često zvijezda njezinih objava, no njezina naklonost proteže se i na pse. Čak su i njezine gastronomske preferencije jednostavne i odlučne: uvijek će dati prednost sočnom komadu mesa ili pizzi ispred tjestenine ili sushija.

Dok Norvežanka u bikiniju oduševljava svoje pratitelje na putovanju, Manchester United na terenu i dalje vodi borbu za plasman u Ligu prvaka. „Crveni vragovi“ ove nedjelje igraju protiv Aston Villa, a dvije momčadi na trećem i četvrtom mjestu dijeli samo gol-razlika. Chelsea i Liverpool zaostaju tri boda, pa se utrka za prvih pet mjesta dodatno zahuktava dok je do kraja sezone ostalo još devet kola.