Poznati nogometaš uhićen zbog brutalnog napada, žrtva s teškim ozljedama završila u bolnici

Kontroverzni bivši nogometaš Manchester Cityja i Newcastlea, Joey Barton (43), uhićen je pod sumnjom za teški fizički napad nakon tučnjave u nedjelju navečer pokraj golf-kluba Huyton and Prescot u Merseysideu. S Bartonom je priveden i pedesetogodišnji muškarac, a obojica su zadržana u pritvoru na ispitivanju. Incident se dogodio oko 21 sat, a hitne službe pozvane su nakon dojave o napadu.

Žrtva je prevezena u bolnicu s ozljedama lica i rebara. "Možemo potvrditi da su dvije osobe uhićene nakon prijave o napadu", navela je policija Merseyside. Obojica se terete prema članku 18. britanskog zakona koji se odnosi na nanošenje teških tjelesnih ozljeda, a detektivi trenutno ispituju sve okolnosti događaja.

Prema prvim informacijama, sukob je započeo unutar klupskih prostorija, nakon čega se preselio van zgrade. Iako policija još nije objavila detalje, pojavile su se neslužbene informacije kako je Barton možda djelovao u samoobrani. Navodno je netko tijekom svađe izvukao oružje, što je eskaliralo situaciju, no ti navodi još nisu službeno potvrđeni.

Policija je mjesto događaja ogradila, a svjedoci su za lokalne medije izjavili kako su vidjeli muškarca krvavog na tlu. Prema pisanju britanskih medija, policajci su detaljno pretraživali područje uz pomoć pasa tragača, a jedan je susjed izjavio kako su radnici ispirali krv s pločnika, što svjedoči o ozbiljnosti incidenta.

Joey Barton je tijekom karijere igrao za Manchester City, Newcastle i Rangerse, upisavši i jedan nastup za englesku reprezentaciju. Nakon umirovljenja 2017. bio je menadžer Fleetwood Towna i Bristol Roversa, a danas vodi vlastiti podcast "Common Sense". Njegova je karijera, međutim, ostala u sjeni brojnih kontroverzi i incidenata izvan terena, uključujući i ranije presude za napade.