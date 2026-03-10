Bivša prva tenisačica u raju s NBA zvijezdom: Pokazala savršeno tijelo, ali sjena bolnog prekida i dalje je prati

Iako se već neko vrijeme ne natječe na najvećim teniskim turnirima, Caroline Wozniacki i dalje bez problema privlači pažnju svjetske javnosti. Bivša prva tenisačica svijeta ponovno je dospjela u središte medijske pozornosti nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografije s luksuznog odmora na Karibima. Pozirajući na palubi raskošne jahte na otoku Saint Barthélemy, 35-godišnja Dankinja pokazala je da je i godinama nakon vrhunca karijere zadržala atletsku formu i prepoznatljiv sportski šarm koji ju je godinama činio jednom od najpopularnijih figura svjetskog tenisa.

Fotografije u upečatljivom crvenom bikiniju brzo su postale viralne, a objave su u kratkom roku prikupile desetke tisuća reakcija. I dok su se na terenima igrali veliki turniri poput Indian Wells Masters, upravo je Wozniacki uspjela ponovno osvojiti medijski prostor. Na odmoru joj društvo pravi suprug, bivša NBA zvijezda David Lee, s kojim danas živi mirnim obiteljskim životom daleko od pritiska profesionalnog sporta. Prizori s rajskih plaža, obiteljski trenuci i slavlje rođendana bliske prijateljice pokazali su sliku idiličnog života, ali i podsjetili na sve što je danska tenisačica prošla na putu do današnje sreće.

Wozniacki je bila svjetska broj jedan, osvajačica Grand Slam titule i globalna sportska ikona, no njezin privatni život svojedobno je potresao dramatičan prekid zaruka s golf zvijezdom Rory McIlroy, događaj koji je postao jedna od najpoznatijih ljubavnih drama u svijetu sporta. Danas, desetak godina kasnije, čini se da je nekadašnja teniska kraljica pronašla ono što je dugo tražila – stabilnost, obitelj i život u kojem reflektori više nisu najvažniji.

Život koji danas vodi potpuna je suprotnost onome što je proživljavala prije desetak godina. Njezin brak s bivšim krilnim centrom New York Knicksa i Golden State Warriorsa, Davidom Leejem, djeluje kao prava sportska bajka. Vjenčali su se u lipnju 2019. godine na raskošnoj ceremoniji u Toskani, a njihova je obitelj u međuvremenu narasla na petero članova. Ponosni su roditelji četverogodišnje kćeri Olivije, trogodišnjeg sina Jamesa i najmlađeg Maxa, koji je na svijet stigao prošle godine. Upravo je obitelj glavni razlog zbog kojeg Wozniacki ne razmišlja o povratku profesionalnom tenisu, iako službeno još nije objavila kraj karijere. U jednom je intervjuu otkrila kako je njezin suprug potiče na povratak, ističući da i dalje ima zaštićeni renking koji joj omogućuje nastup na najvećim turnirima. No, ona je odlučna. "S troje male djece, to je već posao s punim radnim vremenom. Želim putovati, uživam u radu na televiziji. Sviđa mi se ideja da radim nekoliko tjedana godišnje, a ostatak vremena se opuštam s obitelji. To je savršena ravnoteža", izjavila je.

Njezina karijera ostavila je neizbrisiv trag u svijetu tenisa. Rođena u Danskoj u obitelji poljskih sportaša, s ocem nogometašem i majkom odbojkašicom, Caroline je od malih nogu bila predodređena za uspjeh. Na vrh svjetske ljestvice popela se prvi put u listopadu 2010. godine i tamo provela ukupno 71 tjedan, osvojivši trideset WTA naslova. Ipak, kruna karijere stigla je tek 2018. godine, kada je nakon godina neuspjelih pokušaja konačno osvojila svoj prvi i jedini Grand Slam naslov na Australian Openu. Te iste godine suočila se s teškom dijagnozom reumatoidnog artritisa, autoimune bolesti koja uzrokuje bolove u zglobovima i umor, što je uvelike utjecalo na njezine daljnje odluke. Iako se nakratko vratila tenisu 2023. nakon trogodišnje stanke, čini se da je njezino novo poglavlje u potpunosti posvećeno obitelji i životu koji je izgradila s Davidom Leejem, daleko od očiju javnosti i medijskih napisa koji su joj nekoć obilježili privatni život na vrlo bolan način.

Prije nego što je pronašla sreću s Leejem, Wozniacki je bila dio jednog od najpoznatijih sportskih parova na svijetu. Njezina trogodišnja veza s golferom Roryjem McIlroyem punila je naslovnice, a njihovo vjenčanje bilo je na pomolu. Par se zaručio za doček Nove 2014. godine u Sydneyu, a tenisačica je radosno objavila: "Rory i ja započeli smo 2014. s praskom! Rekla sam DA!!!!". Vjenčane pozivnice već su bile poslane, no samo nekoliko mjeseci kasnije uslijedio je šok. McIlroy je dramatično otkazao vjenčanje, izdavši priopćenje u kojem je priznao da problem leži u njemu.

Detalji prekida koji su kasnije isplivali u javnost otkrili su koliko je situacija bila teška za Wozniacki. U intervjuu s američkim novinarom Grahamom Bensingerom, priznala je da je za sve saznala putem telefonskog poziva koji je trajao svega nekoliko minuta.

- Bila sam šokirana. Mislila sam da ću barem dobiti razgovor licem u lice ili nešto slično, ali nije bilo ničega. Bio je to telefonski poziv i nakon toga ga više nikad nisam čula. Jednostavno je tako završilo - ispričala je.

Dodatan udarac bio je način na koji je McIlroy sve objavio, izdavši priopćenje za medije bez prethodnog dogovora s njom.

- Bilo je jako teško jer je on sve od početka učinio javnim. Nisam imala izbora, sve mi je bačeno u lice.

Iako je golfer kasnije u jednom intervjuu tvrdio da je odluka bila "zajednička", njezina je strana priče odjeknula snažnije. Nagađalo se čak da je jedan od razloga prekida bila i bezazlena fotografija koju je objavila nekoliko mjeseci ranije, na kojoj McIlroy spava otvorenih usta s naočalama, što ga je navodno jako uzrujalo.

Umjesto da dopusti da je slomljeno srce definira, usmjerila je svu energiju na tenisku karijeru. Upravo su godine nakon tog turbulentnog razdoblja bile među najuspješnijima u njezinoj karijeri, a sve je kulminiralo osvajanjem Australian Opena 2018. godine, čime je ispunila svoj dječački san i ušutkala sve kritičare koji su joj zamjerali da je broj jedan bez Grand Slam titule.