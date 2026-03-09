Trump traži od Australije da pruže azil iranskim nogometašicama: 'Ako ih vi ne primite, SAD hoće'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da Australija "čini strašnu humanitarnu pogrešku" dopuštajući da se iranska ženska nogometna reprezentacija vrati kući te je pozvao australskog premijera da pruži azil članicama reprezentacije.

Iranske nogometašice na Azijskom prvenstvu u Australiji, započele su nastup upravo kada su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, ubivši vrhovnog vođu Islamske Republike Alija Hamneija. Reprezentacija Irana je eliminirana u nedjelju nakon što je izgubila 2-0 od Filipina.

"Australija čini strašnu humanitarnu pogrešku dopuštajući da se iranska ženska nogometna reprezentacija prisili vratiti u Iran, gdje će najvjerojatnije biti ubijena", objavio je Trump na Truth Socialu. "SAD će ih primiti ako ih vi ne primite."

Globalni sindikat nogometaša FIFPRO ranije je u ponedjeljak izjavio da postoji ozbiljna zabrinutost za dobrobit momčadi, dok se pripremaju za povratak kući nakon što su proglašeni "ratnim izdajnicima" jer su odbili pjevati svoju nacionalnu himnu prije prve utakmice na prvenstvu.

Odluku igračica da stoje u tišini tijekom iranske himne prije njihove prve utakmice protiv Južne Koreje komentator na iranskoj državnoj televiziji nazvao je "vrhuncem sramote".

Momčad je zatim otpjevala himnu i salutirala prije svoje druge utakmice protiv Australije, što je izazvalo strahove među aktivistima za ljudska prava da su ih na to prisilili vladini čuvari.

Na pitanje hoće li Australija dati igračicama azil, Matt Thistlethwaite, pomoćnik ministra vanjskih poslova i trgovine, rekao je da vlada ne može "ulaziti u pojedinačne okolnosti iz razloga privatnosti".