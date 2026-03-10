Proglasili su ih izdajicama: dramatičan bijeg pet iranskih nogometašica, policija ih spasila u tajnoj akciji

Pet članica iranske ženske nogometne reprezentacije dobilo je humanitarne vize u Australiji nakon dramatičnih događaja koji su uslijedili po ispadanju njihove ekipe s Azijskog kupa. Njihov bijeg iz hotela u Gold Coastu, izveden pod okriljem noći uz pomoć australske savezne policije, uslijedio je nakon što su u domovini proglašene "ratnim izdajicama" jer su odbile pjevati nacionalnu himnu uoči utakmice protiv Južne Koreje.

Cijela operacija spašavanja odvijala se u tajnosti i pod velikim napetostima. Australske vlasti danima su bile u kontaktu s igračicama, osiguravajući im priliku da zatraže pomoć. Prema izvorima, sportašice su bile pod strogim nadzorom iranskih pratitelja koji su im ograničavali kretanje, čak i unutar hotela, gdje su na obroke morale ići u pratnji. U ponedjeljak navečer, pet igračica konačno je napustilo hotel, a australska policija prebacila ih je na sigurnu, tajnu lokaciju. Novinari BBC-ja svjedočili su panici koja je nastala neposredno nakon njihova odlaska, kada su iranski pratitelji shvatili što se dogodilo te su sumanuto trčali hodnicima hotela pokušavajući ih pronaći, no već je bilo prekasno. Ministar unutarnjih poslova Tony Burke osobno se sastao s njima na sigurnoj lokaciji i oko 1:30 ujutro potpisao njihove zahtjeve za humanitarne vize.

Australska vlada potvrdila je kako je ponuda za azil otvorena i za preostale članice delegacije, no svjesni su težine odluke s kojom se suočavaju.

- Ove žene važu nevjerojatno tešku odluku - izjavio je ministar Burke, ističući kako su igračice imale priliku u potpunoj privatnosti, daleko od bilo kakvog pritiska, razgovarati s australskim dužnosnicima, pa čak i kontaktirati svoje obitelji u Iranu.

Žele da bude jasno kako one nisu političke aktivistice. One su sportašice koje žele biti sigurne - poručio je Burke, dodavši kako su nakon potpisivanja viza uslijedili trenuci olakšanja, slavlja i spontanog skandiranja "Aussie, Aussie, Aussie, oi, oi, oi".

Cijeli slučaj brzo je dobio i međunarodnu dimenziju, ponajviše zahvaljujući angažmanu američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je putem svoje društvene mreže Truth Social izvršio snažan pritisak na australsku vladu, poručivši kako Australija čini "užasnu humanitarnu pogrešku" ako dopusti da se žene vrate u Iran gdje će "najvjerojatnije biti ubijene". U jednoj od objava zaprijetio je: "SAD će ih uzeti ako vi nećete". Manje od dva sata kasnije, nakon telefonskog razgovora s premijerom Albaneseom, Trump je promijenio ton i pohvalio australskog čelnika - On to rješava! Pet ih je već zbrinuto, a ostale su na putu - napisao je, dodavši kako se neke igračice ipak osjećaju primoranima vratiti zbog prijetnji upućenih njihovim obiteljima.

Drama se nastavila i danas, kada je ostatak tima trebao napustiti Australiju. Ispred hotela u Gold Coastu okupili su se deseci aktivista i članova iranske zajednice koji su pokušali spriječiti odlazak autobusa. Neki od njih su legli na tlo ispred vozila, vičući "Spasite naše djevojke" i "Molimo vas, djelujte sada", u očajničkom pokušaju da kupe još vremena igračicama za razgovor s australskim vlastima. Napetost je dosegnula vrhunac na aerodromu u Sydneyju. Dok se ostatak tima pripremao za let prema Kuala Lumpuru, procurila je vijest da je još igračica odlučilo ostati. Prema izvještajima australske televizije ABC, brojka se s pet popela na najmanje sedam, nakon što je još jedna nogometašica u posljednjem trenutku odbila ući u zrakoplov.

Pet igračica koje su prve zatražile azil – Ghanbari, Pasandideh, Sarbali, Ramazanzadeh i Hamoudi – sada su sigurne u Australiji. Odobrene su im privremene humanitarne vize na 12 mjeseci, koje im omogućuju život, rad i studiranje te predstavljaju put prema stalnom boravku.