Luka Dončić potvrdio obiteljski slom: 'Raskinuo sam zaruke i borim se za svoju djecu!'

Slovenska superzvijezda Luka Dončić okončao je ljubavnu vezu sa svojom zaručnicom Anamariom Goltes te vodi pravnu bitku za skrbništvo nad njihovim dvjema kćerima, potvrdio je košarkaš slavnih Los Angeles Lakersa za američki ESPN.

- Volim svoje kćeri više od ičega, činio sam sve što mogu da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, ali to nije bilo moguće. Nedavno sam donio tešku odluku o raskidu svoje veze. Sve što radim je za sreću svojih kćeri, uvijek ću se boriti da budem s njima i pružim im najbolji mogući život - kazao je Slovenac.

TMZ je pak u utorak objavio da je Anamaria Goltes od Dončića tražila alimentaciju te naknadu svih odvjetničkih troškova. Izvori upoznati s Dončićevim životom otkrili su za ESPN da je Dončićeva kći s ocem provela samo tri dana prošlog proljeća, a druga kći nikada nije bila u SAD-u, gdje danas živi Dončić. Dodaju i da je Dončić, koji je u kolovozu prošle godine potpisao trogodišnje produljenje ugovora s Lakersima vrijedno 165 milijuna dolara, uvijek financijski uzdržavao svoju obitelj i plaćao sve troškove svojih kćeri. Prva kći, Gabriela, rođena je u studenome 2023. godine, dok je malena Olivia rođena u prosincu 2025. godine.

Isto tako, Dončić je izrazio želju da svoju kći Gabrielu povede u SAD početkom prosinca prošle godine. Tada su se dogodili nesporazumi s tadašnjom zaručnicom koja je pozvala policiju, međutim, nisu utvrđeni nikakvi elementi kaznenog djela ili prekršaja s Dončićeve strane.

Košarkaš se pojavio u bolnici u Kranju na dan rođenja drugog djeteta, a otad navodno nije vidio ni novorođenu Oliviju, ni svoju donedavnu zaručnicu. Dodaje se i da je od 26. rujna 2025., kada je stigao u kamp Lakersa, svoje kćeri vidio u samo dva navrata. Krajem veljače podnio je zahtjev slovenskim sudovima, tražeći da se hitno vidi s kćerima Gabrielom i Olivijom. Do sada nismo mogli biti sigurni da li Slovenac proživljava životnu dramu, ali sada je i osobno potvrdio kako se dogodio ozbiljan potres.