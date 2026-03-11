Navijači su užasnuti zbog onog što je Tudor napravio u blamaži: 'Psovao je prema Hrvatu na izlazu'

Nevjerojatno loš ulazak u utakmicu imali su igrači Tottenham Hotspura na gostovanju u Madridu kod Atletica. Momčad Igora Tudora si je praktično sama postigla tri pogotka u prvih 15 minuta dvoboja. Kod prvog, u 6. minuti, vratar Spursa Antonin Kinsky se poskliznuo kod pokušaja dodavanja i poslao loptu u noge Julianu Alvarezu. Ovaj je dodao Marcosu Llorenteu koji je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1-0.

U 14. minuti se Romero poskliznuo kad je trebao primiriti loptu pa je Antoine Griezmann krenuo sam prema gostujućem vrataru i lakoćom pogodio za 2-0. Već u sljedećoj minuti je Antonin Kinsky promašio loptu kod pokušaja ispucavanja, a ona se otkotrljala do Juliana Alvareza koji se s njom ušetao u gol za 3-0.

Tudor je u tom trenutku odlučio povući iz igre 22-godišnjeg češkog vratara i uvesti svog prvog čuvara mreže Guglielma Vicarija. Navijači Tottenhama šokirani su time što je Tudor tako rano zamijenio češkog golmana te posebno time što ga prilikom zamjene nije pozdravio niti dao mu podršku. Englezi ističu da je dotukao ionako psihički načetog golman i to nakon što ga je gurnuo u vatru na jednom od najtežih terena u Europi, protiv jakog protivnika uslijed velike klupsk krize.

You’ve taken a risk on a young keeper and it’s backfired. As a manager you need to take responsibility. At least console him. Tudor has used Kinsky like a disposable razor pic.twitter.com/H2jEZtbcmy — Pythagoras In Boots ⚽️ (@pythaginboots) March 10, 2026

- Njegove dvije ozbiljne pogreške koje su dovele do golova poslale su ga na klupu. To je bilo na zaprepaštenje svih njegovih suigrača, publike Metropolitana i samog igrača, koji je psovao dok je odlazio prema ni manje ni više nego Igoru Tudoru, čovjeku koji je odlučio da je najbolji dan za ostavljanje Vicarija, startnog vratara, na klupi protiv Atletica - navodi španjolska Marca.