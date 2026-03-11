Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEZAPAMĆENO

Navijači su užasnuti zbog onog što je Tudor napravio u blamaži: 'Psovao je prema Hrvatu na izlazu'

UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Atletico de Madrid and Tottenham Hotspur FC
Senis / Cebolla / ALFAQUI/NEWSCO
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.03.2026.
u 07:20

Navijači Tottenhama šokirani su time što je Tudor tako rano zamijenio češkog golmana te posebno time što ga prilikom zamjene nije pozdravio niti dao mu podršku

Nevjerojatno loš ulazak u utakmicu imali su igrači Tottenham Hotspura na gostovanju u Madridu kod Atletica. Momčad Igora Tudora si je praktično sama postigla tri pogotka u prvih 15 minuta dvoboja. Kod prvog, u 6. minuti, vratar Spursa Antonin Kinsky se poskliznuo kod pokušaja dodavanja i poslao loptu u noge Julianu Alvarezu. Ovaj je dodao Marcosu Llorenteu koji je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1-0.

U 14. minuti se Romero poskliznuo kad je trebao primiriti loptu pa je Antoine Griezmann krenuo sam prema gostujućem vrataru i lakoćom pogodio za 2-0. Već u sljedećoj minuti je Antonin Kinsky promašio loptu kod pokušaja ispucavanja, a ona se otkotrljala do Juliana Alvareza koji se s njom ušetao u gol za 3-0.

Tudor je u tom trenutku odlučio povući iz igre 22-godišnjeg češkog vratara i uvesti svog prvog čuvara mreže Guglielma Vicarija. Navijači Tottenhama šokirani su time što je Tudor tako rano zamijenio češkog golmana te posebno time što ga prilikom zamjene nije pozdravio niti dao mu podršku. Englezi ističu da je dotukao ionako psihički načetog golman i to nakon što ga je gurnuo u vatru na jednom od najtežih terena u Europi, protiv jakog protivnika uslijed velike klupsk krize. 

- Njegove dvije ozbiljne pogreške koje su dovele do golova poslale su ga na klupu. To je bilo na zaprepaštenje svih njegovih suigrača, publike Metropolitana i samog igrača, koji je psovao dok je odlazio prema ni manje ni više nego Igoru Tudoru, čovjeku koji je odlučio da je najbolji dan za ostavljanje Vicarija, startnog vratara, na klupi protiv Atletica - navodi španjolska Marca. 

Milan objavio fotografiju s Modrićem, a onda se javio Đoković i oduševio komentarom
Ključne riječi
Liga prvaka Tottenham Igor Tudor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!