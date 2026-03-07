Otkrivamo koji to nogometaš ljubi najljepšu Španjolku? Procurile i navodne intimne fotografije

Dok se oporavlja od ozljede koljena, napadač Real Madrida Kylian Mbappé našao se u središtu medijske oluje. Glasine o romansi sa španjolskom glumicom Ester Expósito eksplodirale su nakon što je par navodno viđen u intimnom druženju u Parizu, a društvenim mrežama kruže fotografije koje su zapalile maštu obožavatelja diljem svijeta. Sve je počelo kada je poznati francuski influencer i bloger Aqababe, poznat po otkrivanju tračeva iz života slavnih, na društvenim mrežama objavio informaciju da su nogometaš i glumica proveli večer zajedno, potkrijepivši to fotografijama koje sugeriraju da su bili na istom mjestu u isto vrijeme.

Ta je objava bila dovoljna da pokrene lavinu nagađanja. Priča je dobila dodatnu težinu kada su se pojavili izvještaji svjedoka koji tvrde da su Mbappéa i Expósito vidjeli na romantičnoj večeri u ekskluzivnom restoranu s pogledom na Eiffelov toranj, a kasnije i u opuštenijoj atmosferi jednog pariškog kafića, gdje su djelovali iznimno blisko i nasmijano. Najveću pomutnju izazvala je informacija o njihovom navodnom boravku u popularnom baru "Le 10ème Ciel" na vrhu hotela Pullman, gdje su, prema tvrdnjama, razmjenjivali poljupce tijekom cijele večeri. Iako jasnih dokaza nema, a internetom je počela kružiti i jedna mutna, neprovjerena fotografija navodnog poljupca iz noćnog kluba, priča je već preuzela primat u medijskom prostoru, od trač rubrika do ozbiljnih sportskih portala.

Njihov istovremeni boravak u Parizu nije puka slučajnost. Dok je Mbappé u francuskoj prijestolnici bio zbog rehabilitacijskih terapija, 26-godišnja glumica tamo je boravila kao jedna od glavnih gošći Tjedna mode. Njezina prisutnost na prestižnoj gala večeri "Le Grand Diner du Louvre", događaju koji okuplja više od 300 VIP uzvanika iz cijelog svijeta, potvrđuje njezin status modne ikone. Čini se da je Ester uspjela savršeno uravnotežiti poslovne obveze s privatnim vremenom, a mnogi vjeruju da je to vrijeme provela upravo s napadačem Real Madrida. Sama glumica dodatno je potaknula glasine objavivši na svom Instagram profilu fotografiju s večere, pažljivo izrezavši lice osobe koja je sjedila nasuprot nje, ostavljajući svojih više od 24 milijuna pratitelja da nagađaju tko je misteriozni pratitelj.

Ovo nije prvi put da je par viđen zajedno. Izvori tvrde da njihovo poznanstvo traje već nekoliko tjedana te da su primijećeni u Madridu još 25. veljače na jednom privatnom partyju. Dosljednost viđanja u različitim europskim metropolama sugerira da se radi o nečemu više od slučajnih susreta. Iako ni Mbappé ni Expósito nisu javno komentirali napise, što je u skladu s njihovom dosadašnjom praksom čuvanja privatnosti, šutnja samo dodatno raspiruje znatiželju javnosti. Mbappé je poznat po tome što svoj ljubavni život drži daleko od očiju javnosti, što je u prošlosti već dovodilo do raznih špekulacija, uključujući i onu o vezi s modelom Inès Rau, koja nikada nije potvrđena. S druge strane, Ester je ranije bila u vezama s poznatim glumcima, a zanimljivo je da su je mediji 2024. godine povezivali s Mbappéovim suigračem Viníciusom Júniorom, što je ona tada oštro demantirala.

Za one koji je ne poznaju, Ester Expósito jedna je od najvećih zvijezda koje je Španjolska iznjedrila posljednjih godina. Svjetsku slavu stekla je ulogom bogate i kompleksne Carle Rosón Caleruege u Netflixovoj hit tinejdžerskoj drami "Elite", koja ju je lansirala među najtraženije mlade glumice u Europi. Nakon tog uspjeha, nizala je uloge u serijama poput "Alguien tiene que morir" i "Veneno", a paralelno je izgradila i iznimno uspješnu karijeru modela, postavši zaštitno lice brojnih modnih i kozmetičkih brendova. Njezin utjecaj na društvenim mrežama je golem, što je čini jednom od najmoćnijih figura španjolske pop kulture.

Zanimljivo je da povezanost između nogometaša i glumice nije potpuno nova. Prve iskre pojavile su se još 2019. godine, kada je Kylian Mbappé počeo učestalo lajkati njezine objave na Instagramu. Taj potez tada nije prošao nezapaženo, a navijači Real Madrida, koji su godinama priželjkivali njegov dolazak u klub, tumačili su to kao siguran znak da se Francuz želi približiti Španjolskoj. Godinama kasnije, kada je Mbappé konačno potpisao za "Kraljevski klub", a glasine o romansi ponovno se aktivirale, ta stara priča dobila je potpuno novo značenje i danas se čini kao uvod u romansu koja se dugo pripremala.

Reakcije na društvenim mrežama bile su trenutačne i eksplozivne. Objave na X-u, Instagramu i TikToku prikupile su stotine tisuća dijeljenja dok su obožavatelji raspravljali o mogućoj vezi. Jedni su oduševljeni idejom o novom moćnom paru. "Mbappé i Ester Expósito bili bi najmoćniji slavni par u Španjolskoj", napisao je jedan korisnik na X-u. Drugi su dodali: "Ako je ovo istina, Mbappé ima nevjerojatan ukus." Naravno, bilo je i šaljivih komentara poput: "Real Madrid pobjeđuje i na terenu i izvan njega" ili "Mbappé je napokon pronašao ljubav". Međutim, nisu svi uvjereni. Skeptici upozoravaju da bi sve moglo biti samo marketinški trik. "Raditi ovo tako javno djeluje kao namještena reklama", jedan je od komentara, dok drugi dodaje: "Vidjeli smo ovakve glasine i prije. Vjerovat ću kad oni to potvrde."

Dok se javnost zabavlja nagađanjima, Mbappéov fokus ostaje na oporavku. Svjetski prvak navodno cilja na povratak na teren za uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja 17. ožujka. Do tada, pitanje hoće li se glasine o novoj zvjezdanoj romansi pretvoriti u potvrđenu vijest ili će izblijedjeti poput mnogih viralnih priča prije nje, ostaje otvoreno.