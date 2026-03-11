Odigrao drugu najefikasniju utakmicu u povijesti NBA lige, ali zbog ovoga mu svejedno stižu kritike navijača

Centar Miami Heata Bam Adebayo ubacio je 83 poena u pobjedi svoje momčadi 150:129 nad Washington Wizardsima i tako postao igrač s drugim najvećim brojem poena u jednoj utakmici NBA lige. Adebayo je tako oborio rekord legendarnog Kobeja Bryanta koji je 2006. protiv Toronto Raptorsa ubacio 81 poen. Rekorder je i dalje Wilt Chamberlain sa svojom 'stotkom' iz sezone 1961./62.

Zanimljivo je kako je Adebayo ovim učinkom udvostručio svoj rekord poena u jednoj utakmici koji je dosad iznosio 41. U posljednjih nekoliko godina vidjeli smo puno utakmica u kojima su igrači premašili 70 poena (Luka Dončić, Donovan Mitchell, Joel Embiid, Damian Lillard) pa je sada pitanje "Može li netko prestići Wilta" aktualnije nego ikada, a rušenjem Kobeovog rekorda Bam je pokazao kako nijedan rekord nije nedostižan.

Ipak, koliko god Bamov uspjeh bio povijesan i kao takvog ga treba slaviti, mnogi navijači mu okreću leđa i nazivaju njegovu partiju najnezanimljivijom utakmicom jednog igrača s više od 70 ubačaja u povijesti. Jedan od razloga tome je što Adebayo nije imao neku povijesno dobru šutersku večer. Završio je utakmicu s 43 pokušaja iz igre, od kojih je pogodio 20. Također, neobično za centra, centar Heata 'ispalio' je čak 22 trice, a pogodio ih samo sedam. Centri koji imaju sposobnost puno trica za redom nisu novost u današnjoj košarci, ali Bam nikada nije bio jedan od njiih. Čovjek je i kod centara, u najboljem slučaju, prosječan šuter (u karijeri gađa 32 posto iza linije za tri poena).

Možda i glavni razlog zašto se našao na zubu navijača je ujedno i glavni uzrok njegove povijesne utakmice. Adebayo je noćas izveo nevjerojatna 43 slobodna bacanja, a pogodio ih 36. Gotovo polovica njegovih poena došlo je s linije penala. Također, imao je ogromnu pomoć suigrača. Kad su shvatili da je utakmica gotova, igrači Heata počeli su namjerno faulirati suparnike kako bi dobili što više posjeda, odnosno što više prilika za Adebaya koje je on često iskorištavao kako bi se našao na liniji slobodnih bacanja. Ne pomaže mu ni što je svojih 83 zabio jednoj od najlošijih momčadi lige u utakmici koja je bila gotova nakon tri četvrtine, dok je recimo Kobe svoj rekord karijere postavio u utakmici koja je bila kompetitivna do posljednjih pet minuta.

U svakom slučaju, nebitno na koji način, zabiti 83 poena u jednoj košarkaškoj utakmici je iznimno teško i impresivno. stoga, što god navijači mislili o njegovom performansu, Adebayo može biti ponosan na svoj učinak koji će zauvijek stajati u povijesnim knjigama NBA lige. Sve to zvuči još impresivnije kad se sjetitie da zabijanje koševa nije primarni ADebayov zadatak, on je jedan od najboljih defenzivaca lige i time se uvijek ponosio.

Osim Kobejovog rekorda, sinoć je srušio i rekord Miamija za najviše poena koje je igrač zabio u četvrtini (na kraju prve imao je 31) i rekord franšize za poene u jednoj utakmici (prije njega LeBron James 61).